El Palacio de los Deportes de Gijón vibra con los himnos de "Fito & Fitipaldis": "Es un placer volver a estar aquí"

El frío que marcaba la noche del viernes en cualquiera de los rincones de Gijón no encontró un resquicio para colarse en el Palacio de los Deportes, donde «Fito & Fitipaldis» y un público totalmente entregado al grupo bilbaíno se encargaron de subir los termómetros.

Bastó con que Fito Cabrales y el resto de los componentes de la popular banda de rock aparecieran sobre el escenario del Palacio de los Deportes para que llegara el primer rugido de los 5.546 asistentes que abarrotaron el primero de los dos conciertos programados para este agitado fin de semana. «Es un placer volver a estar aquí. Esta va a ser una buena noche», avanzó Fito Cabrales.

Tras más de dos años y medio sin poder deleitarse con ninguno de sus recitales, los apasionados de «Fito & Fitipaldis» disfrutaron de un concierto frenético, en el que apenas hubo pausas entre las canciones. El tema con el que se presentó el grupo fue «A contraluz», que forma parte del nuevo álbum de la banda, «El monte de los aullidos».

Sin embargo, la entrega del público aumentó tanto en la pista como en las gradas cuando en apenas veinte minutos sonaron «Por la boca vive el pez», «Me equivocaría otra vez» y «Entre la espada y la pared». Son canciones que comparten diferentes y eso quedó más que demostrado. Familias al completo y grupos de amigos acompañaban con sus voces a Fito Cabrales y a los demás componentes. Y al término de cada uno de los temas, una gran ovación parecía servirle a los protagonistas de la cita como su gasolina para no bajar el ritmo hasta el final de la primera entrega de este periplo de la banda en Gijón. Este sábado, a partir de las 20.30 horas, su música volverá a adueñarse del Palacio de los Deportes.