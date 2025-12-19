Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sufre quemaduras e inhalación de humo al intentar apagar un incendio en su piso en Gijón: la víctima, trasladada a Cabueñes

El fuego se originó en la cocina y causó daños, sobre todo, en la campana extractora

Un camión de Bomberos.

Un camión de Bomberos.

S. G.

Susto en Gijón. Una persona ha resultado herida esta tarde tras producirse un incendio en la cocina de su propia vivienda. La víctima, trasladada al Hospital de Cabueñes tras la llegada de los servicios sanitarios, sufrió quemaduras e inhalación de humo tras intentar, por sus medios, sofocar el fuego.

Al lugar de los hechos se desplazaron los Bomberos, que apagaron el incendio y evitaron que el asunto pasase a mayores. Acudieron seis efectivos con la Bomba Urbana, otros tres con la escalera y uno al mando del operativo. El incidente, que se produjo poco antes de las cinco de la tarde, provocó daños en el interior de la cocina y también en la campana extractora.

