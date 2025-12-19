Tania Blanco inaugura en Gijón "Gas, Óxido y Sal", una muestra sobre los residuos industriales
La exposición, diseñada ex profeso para la capilla de la Trinidad, abrirá hasta febrero
El Museo Barjola, en Gijón, acogió ayer la inauguración de la exposición "Gas, Óxido y Sal", de Tania Blanco, proyecto que le ha valido a la ovetense alzarse este año con la IX edición del premio Barjola, que concede el complejo museístico y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. La muestra, diseñada ex profeso para la capilla de la Trinidad, situada dentro de la propia instalación artística, se podrá visitar hasta finales de febrero y se basa en los materiales industriales, en especial los residuos en polvo que "escapan" de los almacenes y que tiñen de color el paisaje de Aboño, Veriña y la Campa Torres, en Gijón.
"Son lugares donde la línea entre lo natural y lo industrial comienza a disolverse", explica la autora de la instalación, compuesta por un escenario con planchas de acero cortado, esferas de esmalte, sales y piezas industriales oxidadas, a los que se unen cuatro fotografías aéreas de zonas de almacenaje que recuerdan a "otros planetas".
