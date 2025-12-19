Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Tania Blanco inaugura en Gijón "Gas, Óxido y Sal", una muestra sobre los residuos industriales

La exposición, diseñada ex profeso para la capilla de la Trinidad, abrirá hasta febrero

A la derecha, Tania Blanco, ayer, en la exposición, hablando con una visitante. | MARCOS LEÓN

A la derecha, Tania Blanco, ayer, en la exposición, hablando con una visitante. | MARCOS LEÓN

Oriol López

Gijón

El Museo Barjola, en Gijón, acogió ayer la inauguración de la exposición "Gas, Óxido y Sal", de Tania Blanco, proyecto que le ha valido a la ovetense alzarse este año con la IX edición del premio Barjola, que concede el complejo museístico y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. La muestra, diseñada ex profeso para la capilla de la Trinidad, situada dentro de la propia instalación artística, se podrá visitar hasta finales de febrero y se basa en los materiales industriales, en especial los residuos en polvo que "escapan" de los almacenes y que tiñen de color el paisaje de Aboño, Veriña y la Campa Torres, en Gijón.

"Son lugares donde la línea entre lo natural y lo industrial comienza a disolverse", explica la autora de la instalación, compuesta por un escenario con planchas de acero cortado, esferas de esmalte, sales y piezas industriales oxidadas, a los que se unen cuatro fotografías aéreas de zonas de almacenaje que recuerdan a "otros planetas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  3. Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
  4. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  5. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  6. Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
  7. El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
  8. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor

Foro Jovellanos nombra patrono de honor a Orlando Moratinos

Foro Jovellanos nombra patrono de honor a Orlando Moratinos

Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores

"Una mujer referente en Gijón, con una trayectoria vital y profesional impecable y encomiable": la galerista Gema Llamazares recibe su homenaje como referente emprendedor en Asturias

"Una mujer referente en Gijón, con una trayectoria vital y profesional impecable y encomiable": la galerista Gema Llamazares recibe su homenaje como referente emprendedor en Asturias

Atropella a un octogenario en un paso de cebra de Gijón y se da a la fuga

Atropella a un octogenario en un paso de cebra de Gijón y se da a la fuga

Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya

Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra "una situación insostenible", tras activarse el nivel máximo de contaminación: "Estamos siempre al límite"

Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra "una situación insostenible", tras activarse el nivel máximo de contaminación: "Estamos siempre al límite"

Del tesorero al ordenanza pasando por el conductor de autobús: así fue la emotiva despedida del centenar de jubilados del Ayuntamiento, artífices de "un Gijón más humano, más seguro y más amplio"

Del tesorero al ordenanza pasando por el conductor de autobús: así fue la emotiva despedida del centenar de jubilados del Ayuntamiento, artífices de "un Gijón más humano, más seguro y más amplio"

Tania Blanco inaugura en Gijón "Gas, Óxido y Sal", una muestra sobre los residuos industriales

Tracking Pixel Contents