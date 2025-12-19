Tania Blanco inaugura en Gijón "Gas, Óxido y Sal", una muestra sobre los residuos industriales

El Museo Barjola, en Gijón, acogió ayer la inauguración de la exposición "Gas, Óxido y Sal", de Tania Blanco, proyecto que le ha valido a la ovetense alzarse este año con la IX edición del premio Barjola, que concede el complejo museístico y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. La muestra, diseñada ex profeso para la capilla de la Trinidad, situada dentro de la propia instalación artística, se podrá visitar hasta finales de febrero y se basa en los materiales industriales, en especial los residuos en polvo que "escapan" de los almacenes y que tiñen de color el paisaje de Aboño, Veriña y la Campa Torres, en Gijón.

"Son lugares donde la línea entre lo natural y lo industrial comienza a disolverse", explica la autora de la instalación, compuesta por un escenario con planchas de acero cortado, esferas de esmalte, sales y piezas industriales oxidadas, a los que se unen cuatro fotografías aéreas de zonas de almacenaje que recuerdan a "otros planetas".