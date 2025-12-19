Del tesorero al ordenanza pasando por el conductor de autobús: así fue la emotiva despedida del centenar de jubilados del Ayuntamiento, artífices de "un Gijón más humano, más seguro y más amplio"

Marcelino Lamuño dejó de ser tesorero del Ayuntamiento de Gijón el pasado mes de febrero. Uno de los cien hombres y mujeres que a lo largo de 2025 abandonaron por jubilación sus puestos en el Ayuntamiento, sus tres organismos autónomos y las empresas municipales.

Y uno de los 55 de esos jubilados que ayer por la mañana se acercaron hasta el salón de recepciones de la Casa Consistorial para recibir la insignia, la foto dedicada por la Alcaldesa de una Plaza Mayor iluminada y los aplausos que, como marca la tradición municipal, oficializan su adiós. "Cada uno de vosotros ha contribuido desde su función, desde su área y desde su responsabilidad a tener un Gijón más humano, más seguro y más amplio. Ese es vuestro legado", les agradeció Carmen Moriyón, rodeada de portavoces de todos los grupos políticos.

Así fue la emotiva despedida a los trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Gijón (en imágenes) / Marcos León

Aunque encantado con su jubilación, Lamuño confiesa que "viviendo en Gijón no desenchufas de esto". "Yo antes decía que era empleado y accionista del Ayuntamiento. Accionista sigo siendo y a los accionistas nos gustan los dividendos", bromea desde su papel de ciudadano de a pie de Gijón interesado por lo que se hace desde su Ayuntamiento. Entre abrazos a viejos colegas, Lamuño lanzaba un mensaje de "suerte y salud para todos, pero sobre todo para los que se quedan".

"No lo echo de menos, pero a mí me gustaba mi trabajo. Yo no iba a trabajar de mal humor, al contrario". El trabajo de Alejandro Jardón durante 26 años fue conducir un autobús de Emtusa. A la empresa municipal entró en 1996 con un contrato temporal por un año y a ella se incorporó definitivamente en el año 2000. La línea de su vida ha sido la línea 20. ¿Algún incidente con los viajeros? "Nunca y a pesar de ser medio sindicalista tampoco con la que empresa", explica Jardón a quien su sindicato, CC OO, no le ha dejado disfrutar tranquilamente de su jubilación al nombrarlo responsable de finanzas de la organización.

Dejar paso

Nostalgia por sus paseos arriba y abajo en la Casa Consistorial, a la que vuelve de vez en cuando, aún tiene Víctor Cifuentes. Fueron 36 años en el Ayuntamiento y solo cuatro meses desde que se despidiera de su puesto como ordenanza. "Si que se echa en falta el día a día de aquí. Al final éramos todos una gran familia, los trabajadores de dentro y los de fuera, los concejales... pero hay que dejar paso a otros", confesaba tras recibir la cajita con su insignia y el aplauso de sus compañeros.

Mismos aplausos que recibió Carolina García, para quien sus 31 años en el Ayuntamiento "han sido profesionalmente un lujo". García ha sido parte activa en el diseño de Gijón como destino turístico y como ciudad de congresos. "Quizás mi fracaso es no haber conseguido transmitir que los congresos no son solo turismo, es economía del conocimiento", confiesa sobre su pasado. Su futuro está lleno de propuestas tanto a nivel nacional como internacional.