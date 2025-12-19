La Universidad de Oviedo alcanza un convenio de intercambio de alumnos con China: "El apoyo de Gijón ha sido clave"

La Universidad de Oviedo y la de Ludong (Yantai, China), han firmado un convenio de colaboración que arrancará el próximo curso y que se extenderá durante al menos cuatro años. Si bien, el acuerdo se puede prorrogar otros cuatro más, tal y como explicó este viernes la vicerrectora de Internacionalización de la institución académica asturiana, Ana Suárez, quien destacó que "el apoyo y la labor de mediación del Ayuntamiento de Gijón ha resultado clave".

El acto de la presentación del convenio tuvo lugar en la Casa Consistorial gijonesa, donde se dio a conocer que un total de 10 estudiantes de las dos universidades podrán beneficiarse del programa de intercambio en cada curso. Además, se hizo hincapié en que estos podrán ser alumnos de cualquiera de los grados que se ofertan tanto en Oviedo como en Ludong, y que la matrícula que pagarán será la de su universidad de origen y no la del destino. Al igual que sucede con los planes Erasmus, desde la Universidad de Oviedo se facilitarán ayudas económicas a los alumnos que se desplacen a Ludong, donde las clases serán en inglés. Más allá de los estudiantes, también podrán formar parte del programa de movilidad los profesores y el personal de servicios.

Diez estudiantes por curso

La profesional que se encargará de que el convenio se desarrolle de forma eficaz por parte de la Universidad de Oviedo será la docente Yolanda Patiño, del área de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente. Una de las peculiaridades de este acuerdo es que el sistema de puntuación es distinto entre España y China (de 0 a 10 y de 0 a 100, siendo 60 el mínimo para aprobar), por lo que habrá que realizar un trabajo especial para que exista equivalencia.

Cuando arranque el próximo curso académico, Suárez indicó que el centro que será "el motor de desarrollo del convenio" será la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. "Será donde se lleven a cabo las primeras movilidades y comiencen los contactos para proyectos de investigación", remarcó la vicerrectora de Internacionalización.

La propia Suárez agradeció el papel que ha jugado el Ayuntamiento de Gijón en este acuerdo. Concretamente, la concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud que lidera el forista Jorge González-Palacios dio comienzo a la relación entre Gijón y Yantai en diciembre de 2023, cuando se firmó un convenio de colaboración. Además, en junio de 2024, González-Palacios, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, y representantes de áreas municipales y empresas asturianas viajaron hasta la ciudad china para avanzar en las relaciones y en la búsqueda de planes comerciales. "Haber podido ayudar en la fase inicial nos hace estar satisfechos. Este convenio nos hace muchísima ilusión y es muy importante", aseguró González-Palacios, que recordó que Yantai cuenta con más de siete millones de habitantes.