Accidente entre una moto y un taxi en la zona del Náutico, en Gijón

Un taxi y una motocicleta se vieron implicados este sábado en un accidente en Gijón. Los hechos tuvieron lugar por la tarde la zona de los Jardines del Náutico, en la calle Jovellanos. Acudieron tanto los servicios sanitarios como la Policía Local para recabar detalles de lo sucedido. De hecho, se presentó la unidad de investigación de accidentes. El incidente ocurrió en un momento de notable movimiento, tanto por la hora en la que se produjo como por el lugar.