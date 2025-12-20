Accidente entre una moto y un taxi en la zona del Náutico, en Gijón
Al lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios y la Policía Local
Un taxi y una motocicleta se vieron implicados este sábado en un accidente en Gijón. Los hechos tuvieron lugar por la tarde la zona de los Jardines del Náutico, en la calle Jovellanos. Acudieron tanto los servicios sanitarios como la Policía Local para recabar detalles de lo sucedido. De hecho, se presentó la unidad de investigación de accidentes. El incidente ocurrió en un momento de notable movimiento, tanto por la hora en la que se produjo como por el lugar.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
- Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
- Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor