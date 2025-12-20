En la buena mesa reinan pescados y mariscos de Ataulfo

Nunca el mar supo tan bien como en Casa Ataulfo, uno de los establecimientos hosteleros más prestigiosos de la ciudad de Gijón. En pleno centro, Ataulfo destaca por la calidad de sus pescados y mariscos, frescos y del Cantábrico, "como tienen que ser".

En el interior del la popular casa de comidas se saborean percebes, navajas, langostas, cigalas, almejas, quisquillas, centollos y una larga lista de mariscos cocinados perfectamente. A la vez, entre el amplio repertorio de pescados de Casa Ataulfo sobresale el virrey, el besugo, la lubina y el rubiel, aunque el pixín o el rodaballo son también garantía en cualquier ocasión.

Como maridaje, la sidra es insuperable en Ataulfo... como no podía ser menos. Ya sea JR de etiqueta verde o Sed de PKDO DOP, ambas se escancian en el restaurante tal y como indica la tradición y complementan perfectamente cada uno de los platos que se sirven allí.

Durante los días de Nochebuena y Navidad, Casa Ataulfo tendrá horario especial y pondrá a disposición de sus clientes comida para llevar. Celebrar estas fiestas en las mejores condiciones también es disfrutar en la mesa de los pescados y mariscos de uno de los restaurantes con más solera de Gijón.