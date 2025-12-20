Espectacular accidente en Gijón: un coche acaba empotrado contra el muro de una vivienda
El vehículo se salió de la carretera de las parroquias de Granda y Mareo
N. M. R.
Espectacular accidente en Gijón. Un vehículo se empotró en la tarde de este sábado contra el muro de una vivienda tras salirse de la carretera de las parroquias de Granda y Mareo.
Debido al impacto con el muro de la vivienda, según las fuentes consultadas una persona resultó herida y el coche sufrió importantes daños en la parte delantera. En el accidente solo se vio implicado el vehículo y el tráfico pudo continuar con normalidad. Hasta el lugar del accidente se desplazaron varios efectivos policiales.
