El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: "Es una costumbre muy bonita"

Gijón amaneció este sábado con un soleado día, pero con unas bajas temperaturas que conllevaban que la mayoría de los peatones recorrieran el paseo del Muro de San Lorenzo con abrigos e incluso gorros y guantes. En cambio, para los nadadores del colectivo Rampa 2 el frío no supone impedimento y un año más, por duodécima vez, no faltaron a su cita con la instalación del belén acuático. Si bien, ante el fuerte oleaje que azotaba en la playa de San Lorenzo, estos valientes se vieron obligados a montar el portal en la baliza de Sacramento, ubicada junto a la playa de Poniente. "Es una costumbre muy bonita", destacaron los participantes.

La impulsora de la iniciativa, María Luisa Montero, lucía una sonrisa de oreja a oreja por la gran afluencia de vecinos que se apuntaron a esta cita a pesar del frío. "Cada año somos más aunque haya temporal", celebró Montero, mientras el belén empezaba a tomar forma con las piedras dibujadas que iban llegando de la mano de pequeños y mayores. Todas ellas las colocaban alrededor del misterio, obra de Jesús Rodríguez, quien afirmó que "este es siempre un día especial, sobre todo por ver la ilusión de María Luisa". "No contaba con que viniera tanta gente", agregó.

Las propuestas artísticas del belén acuático eran muy variadas. En las piedras, recogidas en San Lorenzo y otras playas de la costa asturiana, aparecían dibujos de ovejas, estrellas, árboles de Navidad e incluso alguna medusa. "Nos encanta impulsar esta actividad porque es una manera de que los niños participen y entiendan lo que significa el belén, que es algo que no se puede perder", reivindicó Montero. Dos de los niños que aportaron sus creaciones fueron Marcos y Jorge Cuervo, de 8 y 4 años. "Hemos traído una estrella y una mula", comentaron los pequeños, al tiempo que sus abuelos, Rafa Menéndez y Cristina Caso, subrayaban que "el belén es precioso".

Los nadadores, instalando el belén. / LNE

En torno a las 11.00 horas, cuando ya estaban reunidos los nadadores de la escalera 2 -algunos de ellos lucían gorros y otras prendas navideñas-, el grupo se desplazó a pie desde San Lorenzo hasta Poniente, donde las olas brillaban por su ausencia. Tras completar un divertido paseo que contó con una parada en las Letronas para tomar una foto de familia, unos treinta nadadores se lanzaron al agua para instalar el belén acuático en la baliza de Sacramento.