El Hospital de Cabueñes incorpora un programa pionero de atención domiciliaria para pacientes oncohematológicos: ya se han beneficiado 17 personas

"La iniciativa permitirá ofrecer una atención integral, segura y cercana", destacan desde Salud

El Hospital de Cabueñes.

Nico Martínez

El Hospital Universitario de Cabueñes ha iniciado un programa de atención domiciliaria para pacientes con patologías oncohematológicas -linfomas y leucemias-, del que ya se han beneficiado 17 personas. "Es una iniciativa pionera que permitirá ofrecer una atención integral, segura y cercana a pacientes vulnerables", destacan desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Con esta novedad, el principal centro sanitario de la ciudad busca "acercar tratamientos especializados a los pacientes, reducir sus desplazamientos al hospital y mejorar su calidad de vida".

El proyecto, liderado por la unidad de Hospitalización a Domicilio, cuenta con la coordinación inicial de los servicios de Hematología y de Farmacia Hospitalaria. La primera fase del programa se ha centrado en la administración domiciliaria de hierro intravenoso a las personas con dificultades para desplazarse al hospital, bien por su situación de fragilidad o por limitaciones funcionales. Hasta ahora, según fuentes de Salud, el programa "ha mostrado una excelente tolerancia y ningún efecto adverso".

Fue el pasado 1 de diciembre cuando el programa permitió desarrollar tratamientos hematológicos para llegar a pacientes con hipo/disfibrinogenemia, que requieren tratamiento semanal con fibrinógeno intravenoso. El día 9 dio comienzo la monitorización de pacientes en sus domicilios. Desde Salud remarcan que "se trata de personas seleccionadas por los equipos de la unidad, a las que se les facilitan dispositivos que transmiten manera automatizada y en tiempo real datos necesarios para lograr mayor precisión en los tratamientos". Además, agregan que "la tecnología es fácil de utilizar y no requiere ninguna dotación específica en el domicilio".

TEMAS

El retorno del cuplé

