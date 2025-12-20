Imaginación navideña para impulsar el comercio cercano de Gijón con el Concurso de Escaparates

La creatividad del comercio local volvió a ponerse en valor. Y fue gracias a la entrega de premios del 43.º Concurso de Escaparates Navideños de Gijón, una cita en la que participaron más de 60 establecimientos. El premio al mejor escaparate fue, esta vez, para Yolanda Concept Beauty, un centro de estética de la calle Linares Rivas regentado por Yolanda Álvarez. "Lo hicimos en unos pocos días y todo con materiales reciclados", aseguró ayer una sonriente Yolanda Álvarez tras conocer el resultado del certamen.

El acto de entrega se celebró en el Museo Casa Natal de Jovellanos, con la presencia de comerciantes, representantes institucionales, miembros del jurado y de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, donde se destacó el papel del comercio de proximidad como elemento clave para la vida de los barrios. Yolanda Concept Beauty también se alzó con el galardón en la categoría de Originalidad. "Pusimos una gran noria de madera iluminada como elemento central",contó ayer Yolanda Álvarez sobre un trabajo la mar de original. La decoración del escaparate, toda artesanal, la hizo la responsable de este negocio con su marido. Y supone un impulso importante ya que justo abrieron este año.

Por la izquierda, Toña Vigil, Beatriz González y Sol Fernández, en el escaparate más tradicional. | JUAN PLAZA

En la categoría Tradicional, el primer premio recayó en Vigil-Escalera Tu Casa, con una propuesta basada en una escena navideña clásica y cercana. Su responsable, Tona Vigil, señaló que "el escaparate se construyó con objetos personales y recuerdos", buscando transmitir emoción y cercanía.

Además de los primeros premios, el jurado reconoció en Originalidad a Zooh y Angela’s Peluquería, y en la modalidad Tradicional a Pitiflús y Ventanas Piñera, completando el palmarés de esta edición.

El jurado estuvo formado por Vicente Fernández de Norte Gráfico; Ignacio Blanco, presidente de la Cocina Económica y por la periodista Paloma Llanos, quienes valoraron la creatividad y la integración de los escaparates en el ambiente navideño de la ciudad. Desde la Unión de Comerciantes, su presidenta Sara Menéndez destacó el esfuerzo extra que realizan los establecimientos en estas fechas, mientras que la vicealcaldesa Ángela Pumariega subrayó que los escaparates "forman parte del paisaje urbano navideño y contribuyen a hacer ciudad".