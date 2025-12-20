Los menores detenidos por agredir a dos jóvenes marroquís en Gijón ingresan en Sograndio
Fueron detenidos por la Policía Nacional en Jove
Eran menores de edad y ya están en el centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio. Así lo han conocido esta mañana los dos detenidos por la reyerta a puñaladas de El Coto, en Gijón, en la que dos menores de edad, dos jóvenes con DNI español pero de origen marroquí, resultaron heridos de gravedad. Los dos arrestados por la Policía Nacional el viernes en el barrio de Jove pasaron por Fiscalía de menores. Se ha determinado su ingreso hace escasos minutos en Sograndio.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves, sobre las ocho de la tarde. Los ahora recluidos atacaron, supuestamente, con armas blancas a dos menores de edad. Los detenidos, de nacionalidad española, llevaban consigo un pastor aleman. Todo pareced indicar que entre ellos había rencillas previas. No está claro, de momento, si se tomará como un delito de odio. Del caso habló la delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, quien afirmó que no parecía que fuera ese extremo, pero quien también matizó que la investigación sigue abierta.
Los dos heridos se recuperan en centros médicos. Uno de ellos, de hecho, tuvo que ser detivado al HUCA.
