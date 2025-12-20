Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

"Petit Pop" conquista a pequeños y mayores con un concierto participativo en Gijón

El teatro de la Laboral acogió el recital

Un momento del recital de &quot;Petit Pop&quot; en el teatro de la Laboral.

Un momento del recital de "Petit Pop" en el teatro de la Laboral. / Juan Plaza / Juan Plaza

N. M. R.

La banda de música infantil "Petit Pop" llevó a cabo esta tarde en el teatro de la Laboral un concierto participativo y divertido que conquistó a pequeños y mayores.

Con una puesta en escena sencilla y dedicando el protagonismo a las canciones y a la interacción con el público, los componentes de la banda se ganaron a los asistentes desde el principio de la cita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  3. Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
  4. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  5. Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
  6. Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
  7. Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
  8. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor

"Petit Pop" conquista a pequeños y mayores con un concierto participativo en Gijón

"Petit Pop" conquista a pequeños y mayores con un concierto participativo en Gijón

El "Ensemble 4.70" homenajea a Shostakóvitch con un concierto en Gijón

El "Ensemble 4.70" homenajea a Shostakóvitch con un concierto en Gijón

Borja Muñiz, lotero gijonés, resume en solo tres palabras lo que significa vender grandes premios del sorteo de Navidad: "Es lo máximo"

Los vecinos de la zona oeste de Gijón, tras la desactivación de la alarma por contaminación: "Que abran los ojos"

Los vecinos de la zona oeste de Gijón, tras la desactivación de la alarma por contaminación: "Que abran los ojos"

La contaminación vuelve a dispararse en el oeste de Gijón: ¿puede volver a activarse el estado de alarma?

La contaminación vuelve a dispararse en el oeste de Gijón: ¿puede volver a activarse el estado de alarma?

Rosemary Myers, directora de "El show de Bluey", que llega a Gijón: "Es fascinante ver que las reacciones al humor y la emoción sean tan universales"

Rosemary Myers, directora de "El show de Bluey", que llega a Gijón: "Es fascinante ver que las reacciones al humor y la emoción sean tan universales"

Espectacular accidente en Gijón: un coche acaba empotrado contra el muro de una vivienda

Espectacular accidente en Gijón: un coche acaba empotrado contra el muro de una vivienda

El Hospital de Cabueñes incorpora un programa pionero de atención domiciliaria para pacientes oncohematológicos: ya se han beneficiado 17 personas

El Hospital de Cabueñes incorpora un programa pionero de atención domiciliaria para pacientes oncohematológicos: ya se han beneficiado 17 personas
Tracking Pixel Contents