El PP de Gijón presenta sus enmiendas a los presupuestos del Principado: "Son una tomadura de pelo"

"Son una tomadura de pelo para los gijoneses". Con estas palabras definieron este sábado al Presupuesto del Principado para 2026 el presidente del Partido Popular en Gijón, Andrés Ruiz, y la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, que fueron los encargados de dar a conocer las enmiendas relacionadas con Gijón que van a presentar al gobierno regional el próximo martes. Las propuestas de modificación giran en torno a conexiones como la Zalia y la autopista del mar, y otras cuestiones como la obra de Cabueñes, el impacto de la contaminación en la zona oeste, el impulso a los programas de vivienda y el cuidado del patrimonio en espacios como la Universidad Laboral o los antiguos juzgados de Prendes Pando.

Tanto Ruiz como Pumariega se mostraron muy críticos con el proyecto presupuestario del Principado. "Cuenta con la mayor recaudación de la historia, fruto de una política fiscal caracterizada por una voracidad recaudatoria sin límites. Esto consigue empobrecer cada vez más a las familias asturianas y también consigue desincentivar a las empresas de nuestra región", lamentó Pumariega, que agregó que "aún en este contexto, que en ningún caso compartimos sin Partido Popular, un Ejecutivo verdaderamente responsable debería repartir los fondos y los recursos en función de necesidades objetivas o de necesidades de cada municipio, atendiendo a criterios de cohesión social y territorial y no solo al color político de quienes gobiernan en cada municipio".

En ese sentido, manifestaron que "el gobierno de Adrián Barbón se olvida en sus cuentas por completo de la mayor ciudad de Asturias, ya que las partidas que nos asignan a Gijón son absolutamente inaceptables y es una auténtica burla a todos los gijoneses, a quienes castigan por no haber respondido electoralmente al PSOE en las últimas elecciones municipales". En cuanto a las cifras, remarcaron que de los 1.081 millones presupuestados, a Gijón llegarán 42. "Un 3,81% es lo que representa Gijón para el gobierno regional. Es un 47% menos que en 2025. Es una cifra que demuestra y evidencia ese trato deliberadamente injusto que recibe Gijón", señalaron.

Para tratar de "atender a algunas de las necesidades reales de la ciudad", según apuntó Ruiz, desde el PP presentarán nueve enmiendas que conllevan un aumento de, al menos, más de 1,7 millones de euros. El primero de los cambios relativos a la conectividad de la ciudad que van a solicitar es la ampliación del proyecto de accesos a la zona intermodal de la Zalia de los 43.000 euros actuales hasta los 250.000 euros. Por otro lado, urgen 150.000 euros para el impulso y la promoción de la autopista del mar.

En lo que respecta a cuestiones sanitarias, una de las enmiendas del PP es la recuperación de la unidad de Desintoxicación con 150.000 euros y la creación de Psiquiatría infanto-juvenil con 800.000 euros en el Hospital de Cabueñes, para el que también proponen una ampliación de la partida para la obra de Cabueñes, que ha pasado de 45 millones en 2021 a los 7,24 de los planes para el próximo año. Además, desde el PP solicitan destinar 30.000 euros para llevar a cabo dos estudios epidemiológicos sobre la incidencia de la contaminación en la salud de los gijoneses y, especialmente, en la de quienes residen en la zona oeste.

El tercer apartado de las enmiendas se centra en el cuidado del patrimonio de Gijón. Con la finalidad de avanzar en el reconocimiento de la Unesco a la Universidad Laboral, piden que se destinen 75.000 euros a la mejora de los espacios y de la iluminación de la torre. Las solicitudes del PP las completan, en primer lugar, 100.000 euros para actuaciones de mantenimiento en los antiguos juzgados de Prendes Pando hasta que el Ayuntamiento de Gijón pueda hacer frente a la cesión. Por último, piden que la partida para la Empresa Municipal de Vivienda crezca de los 200.000 hasta los 400.000 euros.