El PSOE celebra un encuentro con la exministra Matilde Fernández
El PSOE organizó en la Casa del Pueblo el encuentro "Soledades. Una aproximación transversal e intergeneracional". En la imagen, por la izquierda, la secretaria de Políticas Sociales Beatriz Cerezo, la edil Natalia González, la exministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández y Pablo Blanco y Sara Garnacho, de Juventudes Socialistas.
