El Regatas, volcado con Camboya
La sede de la calle Corrida del club acoge un mercadillo solidario impulsado por Sauce
N. M. R.
La sede de la calle Corrida del Club de Regatas acogió ayer la primera de las dos jornadas del mercadillo solidario a favor de Camboya. La iniciativa, en la que ayer ya participaron numerosos gijoneses entre ellos la vicealcaldesa Ángela Pumariega, ofrece diferentes prendas de ropa como jerséis, ponchos y accesorios de Mutitaa, una marca de moda solidaria cuyos productos se fabrican en Camboya. Más allá de estas prendas, en el mercadillo también hay artesanía típica de Camboya, realizada en talleres del país del sudeste asiático que cuentan con el apoyo del jesuita gijonés Kike Figaredo y de la ONG Sauce. El horarios es de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Todos los beneficios irán destinados a los proyectos sociales y de desarrollo de Sauce en Camboya, un país en el que también están presentando ayuda a los desplazados de Camboya por el conflicto con Tailandia.
