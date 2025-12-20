Rosemary Myers, directora de "El show de Bluey", que llega a Gijón: "Es fascinante ver que las reacciones al humor y la emoción sean tan universales"

El teatro de la Laboral de Gijón acogerá este domingo, a las 16.00 y 18.30 horas, dos pases del espectáculo "El show de Bluey", versión en vivo de la popular serie infantil. Su directora, Rosemary Myers, reivindica que la obra, presentada ya ante un público global de casi dos millones de personas, cautiva a pequeños y mayores por igual. "Habrá risas y lágrimas", adelanta.

¿Qué es "El show de Bluey"?

La serie cobra vida. Es un momento muy especial para los niños estar en la habitación con "Bluey" y "Bingo" y a menudo traen sus propios peluches y los sostienen para ver el espectáculo. La obra es muy interactiva.

¿Qué "feedback" del público han recibido en otros países y ciudades?

La obra se ha presentado ya ante un público global de casi dos millones de personas y es fascinante que las reacciones, tanto al humor como a la emoción, sean tan universales. Creo que esto es testimonio de la brillante narrativa de Joe Brumm, el creador de "Bluey".

¿Cómo fue el proceso de adaptar la serie a un espectáculo?

Optamos por marionetas para dar vida a los personajes y llevamos a cabo un proceso de creación de prototipos para lograr la mejor estética y maniobrabilidad. También trabajamos en la escenografía, ya que la obra se desarrolla en varios lugares. Los intérpretes tuvieron que ponerse en forma durante los ensayos, y Joff Bush, el compositor original de la música de "Bluey", se unió a nosotros para crear la banda sonora.

¿Qué valores transmite el show y quieren compartir?

Trata sobre el juego, las relaciones familiares, los amigos y el día a día de una familia joven. Los personajes están creados con tanto cariño que resultan divertidísimos porque los reconoces y también las situaciones que enfrentan. La obra explora la necesidad de "Bandit" de descansar y el deseo de "Bluey" y "Bingo" de interactuar sin parar. También la historia de ser una buena hermana mayor y lo que eso significa.

¿Qué importancia tiene una producción como esta para animar a los niños a ir al teatro?

Es una serie de televisión increíble de la que toda Australia está muy orgullosa, pero para el equipo que creó la obra de teatro las artes en vivo son igual de importantes. Es una sensación especial estar en la misma sala que los personajes; el teatro realmente quiere que te embarques en el viaje de la imaginación. El público aporta mucha energía y mostramos una gran escenografía para dar vida a la obra.

Aunque está dirigido principalmente a los más pequeños, ¿por qué los adultos pueden disfrutar también el show?

Hay mucho humor y emoción para personas de todas las edades. Cuando Joe Brumm escribe la serie, le gusta crear una historia tanto para niños como para adultos. Esa es una de las razones principales por las que llega a personas de todas las edades. Es genial ir a ver una obra y disfrutarla tanto como tus hijos.

¿Con qué sentimientos se marchará del teatro el público de Gijón?

Creo que todos se sentirán animados. Habrá risas y lágrimas, y muchos recordatorios de lo especial que es estar presente con tus hijos y disfrutar de la compañía mutua.