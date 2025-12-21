Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Ahora del café se come hasta el vaso: llega a Asturias la moda de las bebidas calientes servidas en tazas comestibles de galleta

"Es un vicio", aseguran quienes lo han probado

El café en vaso de galleta que sirve Vous Plait Coffee

El café en vaso de galleta que sirve Vous Plait Coffee / @vousplaitcoffee

Alejandra Carreño

Es el café más viral del momento. Y no por el contenido, sino por el recipiente. Se sirve en un vaso comestible de galleta, que hace que la experiencia sea aún más placentera y dulce. Esta moda ya se puede beber y comer en Asturias. La primera cafetería en hacerlo fue la gijonesa Vous Plait Coffee, ubicada en la calle Libertad y regentada por dos argentinos: Matías Lazurlo y Lorena Fiorito.

"Es un vicio", dice el influencer Joaquín Martínez Vega (@Julyaviles), tras probar este singular café. "Es exquisito y espumoso, como a mí me gusta", comenta otra creadora de contenidos, @carlaglitter. Eso sí, tanto uno como otro recomiendan tomar primero el café y después comer la galleta por cuestiones obvias...

También infusiones, té, Colacao...

En Vous Plait Coffe, que están especializados en el "take away", no solo sirven el famoso vaso con el café, sino también con Colacao o cualquier otra bebida que el cliente quiera. Infusiones, té... Y hasta helado. La taza-galleta es vegana y la hay normal o cubierta por dentro de chocolate.

La moda llega a Siero

Aunque Matías y Lorena fueron los primeros en hacerlo el pasado mes de marzo, la tendencia de los vasos comestibles de café se ha extendido por la región. Así, por ejemplo, en La Peatonal, en Lugones (Siero), también los tienen. En ellas lo mismo puedes tomar una café solo, cortado o con leche que un chocolate con helado.

Noticias relacionadas y más

Al igual que en la cafetería gijonesa Vous Plait Coffee, la galleta puede ser la clásica o con bordes de sabores y siropes, y no solo de chocolate. Los hay hasta de pistacho. "Pero cuidado, que si muerdes la galleta antes de tomar el café, se desparrama y te pones perdido. Vas bebiendo tranquilo hasta que no puedes resistirte a morderla", avisa @cavaliereperlavita.

TEMAS

  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  3. Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
  4. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  5. Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
  6. Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
  7. Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
  8. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita

Ahora del café se come hasta el vaso: llega a Asturias la moda de las bebidas calientes servidas en tazas comestibles de galleta

Ahora del café se come hasta el vaso: llega a Asturias la moda de las bebidas calientes servidas en tazas comestibles de galleta

El colegio gijonés de la Inmaculada celebra el Día del Antiguo Alumno y agasaja a Juan Ignacio Rodríguez Carrasco: "Es un ejemplo"

El colegio gijonés de la Inmaculada celebra el Día del Antiguo Alumno y agasaja a Juan Ignacio Rodríguez Carrasco: "Es un ejemplo"

La figura de la semana: así es José Riestra, el nuevo presidente ejecutivo del Sporting

La figura de la semana: así es José Riestra, el nuevo presidente ejecutivo del Sporting

El barrio de Gijón a pie de mar que vive una Navidad a la americana: así fue su concurso de fachadas

El barrio de Gijón a pie de mar que vive una Navidad a la americana: así fue su concurso de fachadas

Quirón reactiva su hospital privado en Nuevo Gijón con avances en el convenio municipal para la compra de parcelas

José Ramón García, "Monchu", secretario general del PSOE de Gijón: "La responsabilidad política por la corrupción deberá evaluarse"

Los trucos del Mago Roger hechizan al paseo de Begoña en el arranque de la Semana Mágica de Gijón

Los trucos del Mago Roger hechizan al paseo de Begoña en el arranque de la Semana Mágica de Gijón

El Musel cerrará 2025 con 15 millones en tesorería al destinar otros 7 a amortizar deuda

Tracking Pixel Contents