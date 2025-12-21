Ahora del café se come hasta el vaso: llega a Asturias la moda de las bebidas calientes servidas en tazas comestibles de galleta

Es el café más viral del momento. Y no por el contenido, sino por el recipiente. Se sirve en un vaso comestible de galleta, que hace que la experiencia sea aún más placentera y dulce. Esta moda ya se puede beber y comer en Asturias. La primera cafetería en hacerlo fue la gijonesa Vous Plait Coffee, ubicada en la calle Libertad y regentada por dos argentinos: Matías Lazurlo y Lorena Fiorito.

"Es un vicio", dice el influencer Joaquín Martínez Vega (@Julyaviles), tras probar este singular café. "Es exquisito y espumoso, como a mí me gusta", comenta otra creadora de contenidos, @carlaglitter. Eso sí, tanto uno como otro recomiendan tomar primero el café y después comer la galleta por cuestiones obvias...

También infusiones, té, Colacao...

En Vous Plait Coffe, que están especializados en el "take away", no solo sirven el famoso vaso con el café, sino también con Colacao o cualquier otra bebida que el cliente quiera. Infusiones, té... Y hasta helado. La taza-galleta es vegana y la hay normal o cubierta por dentro de chocolate.

La moda llega a Siero

Aunque Matías y Lorena fueron los primeros en hacerlo el pasado mes de marzo, la tendencia de los vasos comestibles de café se ha extendido por la región. Así, por ejemplo, en La Peatonal, en Lugones (Siero), también los tienen. En ellas lo mismo puedes tomar una café solo, cortado o con leche que un chocolate con helado.

Al igual que en la cafetería gijonesa Vous Plait Coffee, la galleta puede ser la clásica o con bordes de sabores y siropes, y no solo de chocolate. Los hay hasta de pistacho. "Pero cuidado, que si muerdes la galleta antes de tomar el café, se desparrama y te pones perdido. Vas bebiendo tranquilo hasta que no puedes resistirte a morderla", avisa @cavaliereperlavita.