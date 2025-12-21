Crónicas gijonesas: Cuadros que son exvotos

En el Tránsito de las Ballenas se descuartizaban las ballenas para su venta, todo ello controlado por el potente gremio de mareantes de Gijón. La Casa de las Ballenas, sede del gremio de mareantes, estaba al lado, en la Cuesta del Cholo, pero las solemnes reuniones anuales del gremio eran dentro de la capilla de Santa Catalina en lo alto del cerro. Allí se nombraba el patrón mayor y se decidían los "remates" es decir cómo se repartía la ballena.

Un dibujo de la Casa de las Ballenas se podía ver en un cuadro, que era un exvoto; estuvo en la iglesia de Nuestra Señora de Contrueces la originaria patrona de Gijón. El santuario de Nuestra Señora de Contrueces hasta la guerra civil tenía en su interior varios exvotos. El cronista Fabricio escribió que las paredes estaban "atestadas de esos exvotos que revelan la gran devoción que inspira la Virgen; muchos eran ofrecidos por marineros de Gijón salvados milagrosamente de naufragios". Entre ellos ese cuadro, con un texto debajo, que representa a una mujer asomada al corredor de la Casa de las Ballenas en el año 1695, con las ropas incendiadas y pidiendo auxilio. Fabriciano González "Fabricio" nos informa de ello en "El Comercio" del 19 de agosto de 1945: "En el año 1695, a dos de diciembre día de San Esteban rey de Hungría, estando tocando la señora Juana de la Bandera Bandujo la caldera…".

Otro exvoto pintado cita Fabricio que en ese año de 1945 era el cronista oficial de Gijón. El cuadro representa a un joven, Feliciano de Costales, en el acto de caer al mar desde el alto del Cascayu, en Cimavilla, zona de la Casa de las Piezas aproximadamente. Y lo representa puesto de rodillas ante la Virgen. Y cita una placa también en la iglesia de Nuestra Señora de Contrueces relativa a quien fue ermitaño del santuario Francisco García Jove que, por lo visto, cayó por las escaleras de la Casa de las Novenas –la Casa la vemos frente al Santuario– sin hacerse daño alguno.

El texto decía: "El hermano Francisco García Jove, hermitaño de este Santuario de Nuestra Señora de Contrueces, estando en dicha Casa de Novenas donde habitaba, a primero de octubre del Día de Ángel subió al desván de dicha Casa de Novenas y cayó hasta dar con su cuerpo hasta la escalera de dicha Casa invocando el nombre de Jesús y de María de Contrueces. No recibió daño en su cuerpo por lo que da gracias a Dios y a Nuestra Señora y se las dará todos los días de su vida. Año de 1696" (sic).

Como es sabido los exvotos eran –y son– un objeto ofrecido a una Virgen concreta, o a un santo como resultado de una promesa, de un favor recibido o de un favor pedido. Los exvotos pueden ser figuras de cera (cabezas, manos, pies…), objetos como muletas, ataúdes, y muchas veces textos escritos a mano –anónimos muchas veces– agradeciendo haber sanado de una enfermedad, haber aprobado una oposición… Además de cuadros como vimos. En Gijón la capilla de la Virgen de La Providencia, una virgen negra, siempre tuvo muchos exvotos en su interior.

En el año 2016 una tesis doctoral (en la Universidad de Oviedo) cuyo autor es Javier González Requejo contabilizaba, en ese año de 2016, en 781 el número de exvotos en la capilla. Sumando los colgados y los pegados a las paredes como los conservados en la sacristía. Hablamos de objetos variados, de fotografías, textos, reproducciones de alguna parte del cuerpo, mechones de pelo… Esa tesis doctoral, "Cultura de la salud en la ermita de La Providencia (Gijón)" puede ser consultada en línea.

Volvemos a exvotos que son cuadros. En el Muséu del Pueblu d’Asturies se conservan varios exvotos de esa clase. El Muséu ha rescatado a lo largo de los años un sinfín de cosas relacionadas con la religiosidad, lo llama "Hogar bendito. La devoción doméstica", que se ha incorporado al pequeño espacio expositivo en lo que fue la antigua capilla de la casa de los González de la Vega. El Muséu conserva muchos exvotos de cera, varios exvotos que son un cuadro e incluso uno sobre un exorcismo: medidas 76 centímetros de ancho y un poco más de un metro de alto. Un hombre arrodillado reza con las manos juntas. Se ve un árbol y sobre él la virgen del Carmen con el niño.

En la parte inferior izquierda el texto dice así: "Pedro Escudero, hijo de Pedro Escudero i de Isabel Hermosa, adifuntos que fueron de esta ciudad. Estando enfermo, por echizos espiritado, cerca de dos años, sin conocérsele por intercesión del glorioso San Joseph, milagro que ovró María Santísima del Carmen. Se le conoció y echó de su cuerpo ocho legiones de demonios. Día 17 de junio, año 1727. Quedando bueno a Dios gracias" (sic).

Retrato de Gijón

Trece amigos y Constantino Suárez

Trece amigos y Constantino Suárez. / MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES

En la fototeca del Muséu del Pueblu d´Asturies se conservan más de dos millones de fotos. Entre ellas más de 11.000 pertenecientes a la colección de Constantino Suárez, todas realizadas entre el año 1920 y la década de 1970. Entre ellas hay al menos media docena en las que aparece el propio fotógrafo, por tanto, de las cuales no es el autor. Este "Retrato de Gijón" de hoy es una de ellas. Constantino Suárez Fernández (Gijón, 1899-1983) aparece en la fotografía de la derecha en una reunión donde lo vemos junto a once hombres y dos mujeres en ambiente festivo. No sabemos sus nombres salvo el de Suárez: en el centro, en la posición más alta.