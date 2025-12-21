La figura de la semana: José Riestra, el sueño del "10" del Colegio Irlandés

Creció, como millones de niños mexicanos, con una pelota pegada al pie. José Riestra López (Ciudad de México, 1981) hizo goles en los equipos del Colegio Irlandés y del Centro Asturiano de México, imaginando hacerlo en grandes estadios. Aquel nieto de emigrantes asturianos (su abuelo paterno era de Hontoria, Llanes, y sus bisabuelos, por parte de madre, de Abándames, Peñamellera), quería ser un "10" importante, el que lee, lidera y decide los partidos. Fue su primer intento. Una esmerada formación académica y el mismo balón le invitaron a ganarse la vida en un terreno de juego muy diferente: el sector financiero. Tras tres años en todas las áreas de un importante banco en México, 2007 le abrió el pasillo justo para filtrar el pase de su vida.

Pepe, como le conoce su círculo cercano, hermano de Íñigo y Rafael, soñó muchas veces con fútbol, pero nunca imaginó convertirse en presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, el equipo del que tantas veces escuchó hablar a la familia en casa. El mismo del que tuvo "mi primera playera" (camiseta de fútbol). Sucedió esta semana, 18 años después de que el balón le invitara a ser un "10" en los despachos.

Entrenador durante cinco años en el colegio donde cursó sus estudios en Ciudad de México (se formó académicamente en el Colegio Irlandés y después en la Universidad Anáhuac, mismos centros donde estudió Alejandro Irarragorri en una etapa anterior), alguien habló de sus habilidades profesionales y deportivas y en Orlegi tomaron nota. A Riestra se le ofreció, en aquel 2007 convulso, la oportunidad de ser secretario técnico de Santos Laguna, propiedad de Orlegi (grupo también dueño del Sporting). Sus funciones, mucho más humildes de lo que implica este cargo en España. En México suponía "empezar desde abajito". Se perdió un banquero, pero el mundo del balón ganó un gran gestor. Agarró con fuerza la oportunidad.

Aquel licenciado en Negocios Internacionales participó durante una década en el desarrollo del club desde la cantera hasta la consecución de títulos nacionales con el primer equipo. Por el camino, en 2011, se trasladó a Glasgow, donde durante meses estudió la metodología y funcionamiento de un clásico europeo como el Celtic, club hermanado con Santos. Experiencias a sumar en su formación en gestión, scouting y planificación de plantillas. Quería más. Su evolución y hambre de crecimiento hizo a Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi, no solo ir aumentando sus responsabilidades. Terminó dándole las riendas del nuevo club del grupo, Atlas. Aquel histórico conjunto mexicano en horas bajas necesitaba un impulso. Pepe respondió a la confianza y encontró la manera de conseguirlo.

El bicampeonato de Atlas en la liga mexicana, en 2021 y 2022, tras 70 años de sequía en la entidad tapatía, figura como el mayor de los éxitos de una inolvidable etapa de Riestra en Guadalajara. Por entonces, el grupo iniciaba su desembarco en Gijón, donde Riestra fue, poco a poco, ganando influencia. La primera experiencia de Orlegi en Europa exigía de sus conocimientos. Asturias y el Sporting no eran desconocidos para él y ya desde un nuevo cargo, el de director de fútbol de Orlegi, algo así como el máximo responsable deportivo de los tres clubes del grupo: Santos, Atlas y Sporting, se puso manos a la obra. La influencia de Riestra en Gijón nunca dejó de aumentar. Los hechos lo demuestran.

Quien mejor ha sabido entender su pasión ha sido Sofía Barroso, su mujer y madre de sus tres hijos de 12, 10 y 7 años. Ella ha sido su cómplice en muchos de los viajes periódicos a Asturias, antes de la entrada de Orlegi en el Sporting, y después. Los padres de Pepe tampoco han perdido el amor a sus raíces. Quienes han tratado con Riestra le definen como una figura cercana, bromista y amante de la buena mesa. Un hombre de look cuidado y reconocible (le encantan un buena americana, sobre una camisa sin corbata y acompañada de mocasín). No perdona una buena fabada o un plato de pitu de caleya. Le gusta mantenerse activo. Practica pádel y golf, y es feroz lector de títulos relacionados con el deporte. Cuentan que "La pelota no entra por azar", de Ferrán Soriano, le ha dejado huella.

Por sus orígenes, por su pasión y por el reto de conseguir en Europa lo vivido en México ha decidido dejar atrás su querida Ciudad de México para liderar desde Gijón el intento definitivo de ascenso a Primera con el Sporting. Es el más nuevo, y el último de los muchos sueños perseguidos por aquel "10" del Colegio Irlandés. Falta encontrar el pasillo para filtrar el pase perfecto. Pepe ha demostrado saber agarrarse con fuerza a cada pequeña oportunidad que presenta el fútbol.