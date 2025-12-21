Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

¿Has visto a cientos de "Papá Noel" recorrer en moto este domingo las calles de Gijón? Este es el motivo

La "invasión" de Santa Claus se debe al Memorial José Julio Heres "Chinorris", organizado por el grupo Asturfénix

VIDEO: Ruta Navidad motera Gijón

VIDEO: Ruta Navidad motera Gijón

VÍDEO: P. Palomo / FOTO: Marcos León

Sergio García

Una "Papanoelada" motera rugió este domingo a todo motor por las calles de Gijón. Alrededor de 260 moteros (la mayoría disfrazados al completo como Santa Claus) participaron en una nueva edición del Memorial José Julio Heres "Chinorris", iniciativa organizada por el grupo Asturfénix que también tuvo un componente solidario, pues la comitiva se pasó por el Sanatorio Marítimo para compartir un rato con sus usuarios.

Un momento del recorrido.

Un momento del recorrido. / Marcos León

La ruta, que duró alrededor de 45 minutos, comenzó en la playa del Arbeyal y recorrió La Calzada, El Natahoyo y el Muro de San Lorenzo hasta culminar en la plaza Mayor, donde los participantes se hicieron una foto de familia para inmortalizar la cita. "Nos encanta sentirnos tan acompañados", reivindicó Marisa Solar, integrante del grupo Asturfénix. Muchos moteros portaban elementos navideños en sus vehículos, dejando una peculiar estampa en las calles de la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  3. Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
  4. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  5. Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
  6. Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
  7. Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
  8. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita

¿Has visto a cientos de "Papá Noel" recorrer en moto este domingo las calles de Gijón? Este es el motivo

Los negocios del barrio gijonés de El Llano se vuelcan en la decoración navideña de los escaparates: "Aportan ambiente a las calles"

Los negocios del barrio gijonés de El Llano se vuelcan en la decoración navideña de los escaparates: "Aportan ambiente a las calles"

"Por una vivienda digna. Blanca se queda", la pancarta con la que el fútbol de Gijón apoya a una inquilina a la que le quieren subir la renta

"Por una vivienda digna. Blanca se queda", la pancarta con la que el fútbol de Gijón apoya a una inquilina a la que le quieren subir la renta

El paseo de Naval Azul de Gijón, listo para recibir a la ciudadanía a partir de este lunes: "Cuando se abra el portón... ahí le encuentras sentido a todo"

El paseo de Naval Azul de Gijón, listo para recibir a la ciudadanía a partir de este lunes: "Cuando se abra el portón... ahí le encuentras sentido a todo"

La evolución en Gijón de la contaminación (y los datos no son buenos): la estación de control de El Lauredal sigue superando el límite diario

La evolución en Gijón de la contaminación (y los datos no son buenos): la estación de control de El Lauredal sigue superando el límite diario

La receta secreta asturiana de la salud en Navidad

Ahora del café se come hasta el vaso: llega a Asturias la moda de las bebidas calientes servidas en tazas comestibles de galleta

Ahora del café se come hasta el vaso: llega a Asturias la moda de las bebidas calientes servidas en tazas comestibles de galleta

El colegio gijonés de la Inmaculada celebra el Día del Antiguo Alumno y agasaja a Juan Ignacio Rodríguez Carrasco: "Es un ejemplo"

El colegio gijonés de la Inmaculada celebra el Día del Antiguo Alumno y agasaja a Juan Ignacio Rodríguez Carrasco: "Es un ejemplo"
Tracking Pixel Contents