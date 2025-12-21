¿Has visto a cientos de "Papá Noel" recorrer en moto este domingo las calles de Gijón? Este es el motivo
La "invasión" de Santa Claus se debe al Memorial José Julio Heres "Chinorris", organizado por el grupo Asturfénix
Una "Papanoelada" motera rugió este domingo a todo motor por las calles de Gijón. Alrededor de 260 moteros (la mayoría disfrazados al completo como Santa Claus) participaron en una nueva edición del Memorial José Julio Heres "Chinorris", iniciativa organizada por el grupo Asturfénix que también tuvo un componente solidario, pues la comitiva se pasó por el Sanatorio Marítimo para compartir un rato con sus usuarios.
La ruta, que duró alrededor de 45 minutos, comenzó en la playa del Arbeyal y recorrió La Calzada, El Natahoyo y el Muro de San Lorenzo hasta culminar en la plaza Mayor, donde los participantes se hicieron una foto de familia para inmortalizar la cita. "Nos encanta sentirnos tan acompañados", reivindicó Marisa Solar, integrante del grupo Asturfénix. Muchos moteros portaban elementos navideños en sus vehículos, dejando una peculiar estampa en las calles de la ciudad.
