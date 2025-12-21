Homenaje multitudinario del PSOE a Paz Fernández Felgueroso

La Agrupación Municipal Socialista de Gijón celebró ayer su tradicional comida anual de Navidad en el Hotel NH, un encuentro que este año trascendió la celebración y se convirtió además en un tributo sorpresa a la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso. "Me siento agradecida y emocionada", expresó la antigua regidora en un evento que congregó a 350 personas y en el que se reafirmó la "fortaleza de la marca" de cara a los próximos comicios, que tendrán lugar en 2027.

La homenajeada, que recibió la ovación de la militancia puesta en pie y el obsequio de una caricatura, destacó que el mayor reconocimiento es el "cariño permanente" que recibe de los vecinos en el día a día. De igual forma, puso de relieve que ningún logro político es individual, ya que "nadie hace nada especial si no es en colectividad".

En cuanto al secretario general del PSOE local, Monchu García, se mostró muy crítico con el gobierno municipal, que tildó de ser uno de "cartón pluma e infografía" basándose en la supuesta falta de proyectos en el concejo.

A su vez, las mujeres tuvieron amplio peso en la cita, que contó con la presencia de figuras de relieve dentro del partido como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández; la exdiputada y exeurodiputada Carmen Romero y la portavoz en la Junta General del Principado, Dolores Carcedo, que sumaron sus intervenciones a la de García y en las que subrayaron la importancia del papel femenino en política y por una sociedad "más igualitaria". n