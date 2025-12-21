José Ramón García, "Monchu", secretario general del PSOE de Gijón: "La responsabilidad política por la corrupción deberá evaluarse"

José Ramón García, "Monchu"·, es el secretario general del PSOE de Gijón, que defiende el proyecto socialista para Gijón como el mejor "porque representamos a las mayorías, no a minorías ni a elites".

Los dos anteriores secretarios estatales de organización del PSOE, imputados por corrupción y dos miembros de la dirección nacional señalados por acoso sexual. ¿Cómo lo valora?

Puntualizar respecto al acoso sexual que es uno, porque contra Javier Izquierdo no hay denuncia, aparentemente. En todo caso, yo lo veo con preocupación. Y creo que son cosas diferentes. Una responde a cuestiones puramente internas, donde es muy difícil de comprender para un militante socialista que personas que entran en el partido para lucrarse lleguen a los puestos de responsabilidad a los que han llegado. Lo otro refleja el machismo que está en la sociedad y que hasta que no reconozcamos una mayoría de hombres y mujeres que está presente, no lo vamos a erradicar.

¿Cómo es posible que hayan llegado a la cúpula del partido?

Lo que tiene que ver con los comportamientos agresivos con las mujeres se pueden dar en cualquier nivel, porque el machismo está instalado en todos los niveles sociales, económicos, culturales, incluso en los diferentes niveles de responsabilidad. Pero lo otro probablemente tenga que ver con las propias revoluciones internas del partido, que fue muy convulso en los últimos años. Puede ser que eso haya facilitado que gente, aprovechando esa convulsión interna, haya llegado a puestos de responsabilidad. Se hace muy difícil de entender y de asumir.

¿Cree que debe conllevar alguna responsabilidad política?

La cuestión interna, sin duda, y eso habrá que evaluarlo en su momento. Creo que se han tomado medidas, pero habrá que ver si son suficientes. Hay dos planos distintos: cuando hablamos del Presidente del Gobierno y del Secretario General del PSOE. El Presidente es un buen presidente para el país, para las clases trabajadoras y medias. Pero como Secretario General mi evaluación no sería tan positiva.

¿Debe producirse un cambio entonces?

Tenemos plazos y procedimientos y yo creo que no hay que acelerar los. Llegará cuando tenga que llegar. Él ha ido asumiendo responsabilidades, en la medida en que ha ido haciendo cambios, y venimos de un Congreso reciente que no tiene prácticamente ni un año. Veremos si es necesario seguir asumiendo responsabilidades, pero con el paso del tiempo. Ahora mismo estamos en un proceso casi de shock permanente. No sé en qué va a acabar.

También hay una denuncia por acoso laboral contra la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey.

Los procesos internos pueden derivar en este tipo de acusaciones. De todas formas, ahora parece que a cualquier denuncia de cualquier tipo se da una credibilidad inmediata. Hay que ponerse del lado de las víctimas siempre, pero tenemos que preservar también el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Uno de los casos de corrupción que se están investigando, vinculado a la SEPI, incluye el derribo de las baterías en Avilés. ¿Teme que pueda haber ramificaciones de la trama en Asturias?

No tengo ni la menor idea. Lo que tengo claro es que si fuera así, por favor que los pillen rápido y los cacen a todos. Si hay gente relacionada con el partido metida en eso, es un problema inmenso. Porque los socialistas que roban, roban dos cosas: dinero y la ilusión y la esperanza de muchísima gente.

¿Considera que los casos a nivel nacional pasarán factura en las municipales de 2027?

Gijón tiene demasiados problemas propios como para fijarse en el ámbito nacional. Pero no voy a negar mi preocupación, porque la mejor herramienta que tiene la clase trabajadora para poder aspirar a una sociedad justa es el PSOE. Y las acciones de alguna gente, que son individuales pero manchan al colectivo merma las posibilidades en todas partes.

A nivel local, ¿qué va a ofrecer el PSOE en 2027 distinto a 2023?

Una cabeza de cartel distinta. El proyecto de ciudad del PSOE está consolidado: cohesión social entre los barrios, eliminar la distancia entre los barrios trabajadores y los privilegiados, permitir que haya un desarrollo vital. Es el proyecto que quiere hablar de vivienda asequible. Y quiere que haya industria porque la industria tira de otros sectores, incluido el turismo, al que no despreciamos, pero que no puede ser el foco principal.

¿Cree que debe ser una mujer la candidata a la Alcaldía?

Será quien decidan los militantes en primarias. No quiero condicionarlos pronunciándome ahora.

Hay bastantes personas con aspiraciones.

Ya salieron muchos nombres, y más que pueden aparecer. En el PSOE, por suerte, tenemos muchas personas con capacidad.

El lunes se inaugura el paseo en Naval Gijón.

Naval Gijón es un terreno industrial que probablemente debería estar descontaminado antes de echarle una alfombra verde por encima. Se relata con una gran mentira que se llama Naval Azul, cuando el primer edificio del que están hablando es el de Indra. Quisiera saber qué tiene que ver los tanques con la economía azul. Mientras, se rechazó la oferta del Puerto que incluía hacer el primer edificio ahí. ¿Por qué el Puerto no podía estar? Foro no es un partido, es un grupo de interés. Carmen Moriyón y su grupo de interés, que es lo que es Foro, están vaciando de sentido a la ciudad para vender humo. Y el PP está totalmente entregado, llevándole la carpeta a Foro que se está riendo de ellos; está consintiéndolo. El proyecto de aprovechamiento industrial y ciudadano de ese terreno bebe del proyecto del PSOE con una visión más amplia; la reestructuración de toda la costa en el oeste. Algo distinto de la ciudad de infografías y titulares que vende Carmen Moriyón.

¿Qué piensa de Indra?

Que se podía haber instalado en cualquier polígono, sin que perdiéramos lo de más valor en ese espacio, la calderería pesada del Tallerón.

Hay varios grandes proyectos industriales sobrevolando Gijón que dependen de que se construya a tiempo el anillo eléctrico. Con los antecedentes de retrasos en otros proyectos vinculados al Estado, ¿teme que también falle?

Espero que no. El proyecto de Sunwafe en la Zalia nos ha permitido precisamente que se acelere la planificación del anillo central, que es absolutamente fundamental. Entiendo que cualquier gijonés tenga dudas sobre los plazos. Yo no puedo permitirme tener dudas, sino pelear porque no haya retrasos.

Con los accesos a El Musel, la estación intermodal y el metrotrén se lleva pelando décadas.

En los accesos a El Musel, la alternativa estaba diseñada hace 30 años y es la de Aboño. Luego hemos perdido tiempo en otras propuestas, seguramente porque al Puerto le valía entretener y eludir su responsabilidad en una parte de obra que en principio tenía comprometida hace años, en el acceso por Aboño.

Más que eludirlo, no tenía capacidad para acometerla por el pufo de los sobrecostes de la ampliación.

Pero si estaba dentro de la planificación y era una estrategia del Estado, se hubiera podido forzar si el Puerto hubiera emitido opinión al respecto. Dicho eso, tiene que ir por Aboño. Primero tuvimos que convencer a nuestros compañeros de partido, la ciudad empieza a entrar por esa alternativa y hubo que ir –y ahí hizo un gran trabajo el presidente Barbón– hubo que ir a Moncloa a decir que esa es la alternativa. Y a partir de ahí, hay que poner a trabajar al Ministro, que es un tío fantástico cuando se pone a dar leches a diestro y a siniestro, pero a Gijón no le está siendo muy útil, la verdad.

¿Cómo cree que se va a conseguir? Los vecinos están hartos.

El nivel de presión tiene que ir subiendo y nosotros tenemos que exigirlo. Y ya hay avances: espero ver licitada en este año la primera parte de la ronda oeste, la Gj-10. Y creo que el Ministerio está haciendo estudios ya para ver las posibilidades de ampliar hasta el Empalme. El Principado tendrá que hacer su tarea con una mejor rotonda en el Empalme donde, probablemente, vamos a ver algo antes de que acabe la legislatura.

La intermodal y el metrotrén, a paso de tortuga.

Foro se dedicó a marear la perdiz con un debate estúpido sobre la centralidad y perdimos 8 años con eso. Por lo menos tememos un avance, que se lo debemos a la anterior alcaldesa, Ana González, que se peleó para tener el proyecto con todo el dibujo completo, costes y demás. A mi no me preocupa el retraso de unos meses, sino los años perdidos. Y el coste de la inversión, que me genera dudas sobre su desarrollo a largo plazo, porque hemos visto que cada vez que cambia el Gobierno, las inversiones bajan. Tengo dudas de que veamos en los próximos años el desarrollo integral de las cercanías con el metrotrén llegando a Cabueñes.

¿Piensa que Asturias no tiene fuerza para hacerse valer en Madrid?

Es cierto que el PSOE tiene federaciones que aportan más diputados. Nosotros tenemos que hacer valer nuestra historia, y la historia de Asturias con su aportación al desarrollo de una España que estaba peor en otros momentos. ¿Es difícil? Sí. Pero esa es nuestra pelea, el esfuerzo no puede cejar. Cuando digo eso me refiero a mí, al secretario general y presidente y a todos los consejeros, consejeras y responsables políticos del PSOE en Asturias.

Retrasos también los hay en la ampliación del Hospital de Cabueñes por el Principado. ¿Confía en que se cumplan los nuevos plazos?

Sí. Se hizo lo que se tenía que hacer, porque lo que pedía la empresa parecía un chantaje. Si no se cumplen los plazos habrá que saber de quién es la responsabilidad. Estaría bien que también la buscásemos en las empresas.

¿Cómo ve Gijón?

La dejadez absoluta del gobierno de derechas de Moriyón está haciendo que aparezcan nuevamente problemas que los gobierno socialistas habíamos erradicado, como el chabolismo. Me preocupa también la relación que se aprecia, especialmente cariñosa, entre la Alcaldesa y la Cámara de Comercio de Oviedo, más que con la de Gijón.

¿El fraccionamiento a la izquierda del PSOE complica el intento de recuperar la Alcaldía en 2027?

Lo pone difícil. Nosotros vamos a cumplir con nuestra parte y me gustaría que electoralmente a nuestra izquierda –como dicen ellos– que hubiera una propuesta sólida, no múltiples, porque si no vamos a tener un problema.