La peña taurina José Tomás celebra su comida de fin de año

La peña taurina José Tomás, presidida por Ana Rodríguez y una de las más activas de la ciudad, celebró ayer en el restaurante Los Nogales, en Santurio, su tradicional comida de fin de año. Al convite acudió Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales y Juventud. El colectivo en honor al diestro de Galapagar cumplió el pasado año 25 primaveras. En la imagen, foto de familia de los asistentes al encuentro, con un capote.