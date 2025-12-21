Quirón reactiva su hospital privado en Nuevo Gijón con avances en el convenio municipal para la compra de parcelas

Momentos importantes para que uno de los proyectos privados más importantes que tiene Gijón en ciernes pueda hacerse realidad. La empresa sanitaria Quirón Salud y el gobierno local mantuvieron a finales de esta semana un nuevo encuentro con el objetivo de retomar el proyecto del hospital privado en Nuevo Gijón. En ese encuentro, según explican las fuentes municipales consultadas, Quirón manifestó su interés por reactivar el convenio por el cual la empresa adquirirá una serie de parcelas privadas en la parroquia de Cabueñes que son clave a la hora de poder construir los accesos para la ampliación del principal centro médico del Área Sanitaria V, a cambio de que el Ayuntamiento le permute dichas parcelas por los terrenos que Quirón necesita en Nuevo Gijón para construir su hospital.

Según explican dichas fuentes, la intención de Quirón es poder finiquitar los trámites para la compra de esas parcelas en Cabueñes, que son de propietarios privados, en los próximos días. Los últimos flecos podrían estar resueltos antes de que termine el año o, como tarde, a lo largo de enero del 2026. Dichos terrenos son fundamentales para que Cabueñes tenga unos nuevos accesos. Una vez que Quirón compre esos terrenos, el Ayuntamiento a su vez los cederá a la consejería de Salud para hacer los accesos al hospital público. A cambio, Quirón lograría los terrenos que necesita en la zona sur para poder desarrollar su proyecto.

Ese encuentro, se entiende por tanto en el gobierno local, sirvió para reafirmar el interés que tiene Quirón en seguir invirtiendo en Gijón. Un interés que ahora se reafirma volviendo a impulsar un convenio que nació con el anterior gobierno local y que había quedado algo parado a raíz de las reclamaciones legales que se hicieron al mismo. El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en una sentencia que data de este mismo verano, consideraba que dicho convenio, suscrito en su día entre el Ayuntamiento y la empresa IDCQ (del grupo Quirón Salud), era "conforme a derecho". Tumbaba así el máximo órgano de Justicia de la región una reclamación que había interpuesto la Corriente Sindical de Izquierdas.

Complejidad legal

Más allá de las reclamaciones que han tumbado los tribunales, el convenio entre Quirón y el Ayuntamiento tiene una reconocida complejidad legal. Aunque a simple vista parece sencillo–Quirón compra las cuatro parcelas en Cabueñes que se necesitan para los accesos al hospital público y las cambia por otras dos en Nuevo Gijón– la cosa no es tan sencilla. A nivel administrativo, un convenio de este tipo entre una empresa privada y un ente público como es un Ayuntamiento tiene una complejidad manifiesta.

Lo que parece ahora claro, tras esa nueva reunión, es que Quirón sigue adelante con sus planes en Gijón. La actuación no es poca cosa puesto que lo plantea la empresa sanitaria es levantar un gran complejo médico de cinco plantas asistenciales y con tres aparcamientos de 200 plazas, dos de ellos soterrados. La idea es también que haya 93 habitaciones todas ellas privadas, una UCI, siete quirófanos y un área de radioterapia. Además, paralelamente, se han dado pasos importantes. La Empresa Municipal de Aguas, es decir, la EMA, va a invertir en los próximos años diez millones de euros para ampliar sus redes por Nuevo Gijón. Se va a hacer por la llegada de nuevos vecinos a esta zona de la ciudad, pero también teniendo en cuenta las necesidades del hospital de Quirón.