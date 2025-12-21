Los trucos del Mago Roger hechizan al paseo de Begoña en el arranque de la Semana Mágica de Gijón
"Es la oportunidad de volver a ser niño", ensalza el ilusionista
El kiosco de la música, en el paseo de Begoña, se convirtió ayer en escenario de intrigantes trucos de escapismo, cartas, mentalismo o cuerda. La razón, el arranque de una nueva edición de la Semana Mágica de Gijón, que se prolongará hasta el 4 de enero. El Mago Roger fue el encargado de abrir boca con el espectáculo "Magia sin límites", donde la participación del público era fundamental. Había mayores y pequeños, igualmente ensimismados ante el ilusionista. "La vida es como una montaña rusa", reflexionó el Mago Roger, que animó a los asistentes a disfrutar de cada momento y ensalzó el valor de la magia. "Te ofrece la oportunidad de volver a ser niño", subrayó.
"Es un espectáculo muy variado, con música, humor, magia, grandes ilusiones, apariciones y desapariciones, levitaciones...", reivindicó el Mago Roger, que hoy repetirá en Begoña con otros tres pases a las 13.00, 18.00 y 20.00 horas. Si llueve, se trasladarán a la Escuela de Comercio. El mago ensalzó la iniciativa de sacar las funciones a la calle, más allá de las galas que albergará el teatro Jovellanos. "Sirve para acercar la magia y dar una especie de resumen cultural de lo que es y que la gente aprenda sobre los distintos tipos de números y disciplinas", señaló el Mago Roger, un amante de clásicos como Houdini y para quien el principal encanto de la magia reside en "el misterio de no saber cómo se hace, el misterio de lo imposible". "Es lo que engancha", enfatizó.
El show deleitó, por ejemplo, a Ana García y su hijo Mateo Escudero, de siete años, que observaba con sumo interés el programa del certamen. "Ha sido muy divertido e interesante; está muy bien potenciar cultura y entretenimiento", encomió Ana García minutos después de que la magia conquistara Begoña.
