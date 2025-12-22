Cabueñes reduce once días en un mes el tiempo medio de espera quirúrgica

El Hospital Universitario de Cabueñes sigue avanzando en la reducción de las listas de espera. Después de conseguir los mejores datos en siete años el pasado octubre, un mes que cerraron con 3.769 pacientes pendientes de intervención –la anterior ocasión con menos de 4.000 personas en esa situación se dio en 2018–, los últimos datos publicados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias reflejan que esa cifra bajó hasta los 3.749 pacientes en noviembre. Además de ese nuevo avance, el documento también pone de manifiesto que el tiempo medio de los pacientes en espera estructural para una cirugía descendió de 85 días en octubre hasta 74 en noviembre.

La mejora de la situación de las listas vuelve a ser evidente con el último balance cerrado de la actividad quirúrgica del hospital. El dato de 3.749 pacientes pendientes de intervención quirúrgica es el resultado de la suma del número de pacientes en espera estructural (3.157), los casos transitoriamente no programables (445) y los 147 que estuvieron en espera tras rechazo de centro alternativo. Los números alcanzados en noviembre son muy similares a los de junio de 2018, cuando hubo 3.753 personas pendientes de intervención quirúrgica. Desde entonces, nunca se habían dado cifras por debajo de 3.760 pacientes en esa situación hasta este mes de noviembre.

El archivo publicado por el Servicio de Salud, asimismo, demuestra que el hospital gijonés logró una importante rebaja en el tiempo medio de espera de los pacientes en espera estructural. En noviembre, la demora media fue de 74,72 días, mientras que en octubre fue de 85,46 días.

Otro de los avances de Cabueñes tiene que ver con el número de pacientes que llevaban esperando por su operación más de seis meses. En total, 311 personas se encontraban en esta situación al cierre de noviembre, mientras que en octubre eran 327. La diferencia es todavía mayor si se compara con la cifra de noviembre de 2024, cuando se alcanzaron las 368 personas.

Las cifras del Hospital de Jove

El documento publicado por Salud también plasma las mejoras alcanzadas en las listas de espera del otro gran complejo sanitario de la ciudad, el Hospital de Jove. En tan solo un mes, el centro médico de la zona oeste pasó de 1.510 pacientes pendientes de intervención a 1.388. Esa cantidad es la suma del número de pacientes en espera estructural (1.314) y los casos transitoriamente no programables (74).

Se prevé que las mejoras alcanzadas en las listas de espera en los meses anteriores se vean frenadas en diciembre, un mes en el que ha tenido lugar la huelga nacional de sanitarios y un notorio incremento de ingresos por la ola de gripe. Si bien, los datos de diciembre no se conocerán hasta finales del mes siguiente, como es habitual.