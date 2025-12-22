Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de la familia Zhislin Lomeiko en el Museo Evaristo Valle

El Museo Evaristo Valle acogió un concierto de Navidad a cargo de la familia Zhislin Lomeiko. Actuaron Natalia Lomeiko al violín, Yuri Zhislin a la viola y Anya Zhislin al violín y piano, en un recital en el que se interpretaron obras de Antonio Vivaldi, como "Allegro" de Primavera, Franz Schubert o Béla Bartók. En la imagen, la joven Anya Zhislin, recibiendo el aplauso del público en un momento del concierto, que tuvo lugar al mediodía.

TEMAS

