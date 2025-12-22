La Fundación Caja Rural de Asturias se rinde en Gijón a su comunidad "Excellent": así ha sido el encuentro... con Saúl Craviotto como invitado de lujo

La Fundación Caja Rural de Asturias celebró este lunes, en Laboral Centro de Arte, un encuentro para poner en valor a su comunidad "Excellent", integrada por estudiantes que, o bien han recibido una beca por parte de la entidad, por su excelencia académica, o un premio por su Trabajo de Fin de Grado o Máster en las titulaciones y cátedras que apoya Caja Rural junto a la Universidad de Oviedo. Una cita en la que Fernando Martínez, presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias, encomió el "esfuerzo y constancia" de los alumnos, a quienes les espera un "mercado laboral exigente y complejo", señaló Martínez. También participó el piragüista Saúl Craviotto, medallista olímpico en seis ocasiones, que ofreció una charla y reivindicó que la región "tiene todos los ingredientes" para exprimir el potencial profesional, académico y deportivo. "Es una tierra en progreso y crecimiento", ensalzó.

"Queremos crecer donde hemos nacido" era el lema de la jornada. Fernando Martínez dio la bienvenida a la misma. Apuntó el presidente que las becas (para las que hubo más de 1.000 solicitudes) nacieron "con el propósito de impulsar a jóvenes, que construirán el futuro". Martínez destacó que "las empresas cada vez apostamos más por el talento joven" e instó a los estudiantes a "sacar el máximo de las oportunidades" y a "no dejar de mirar a vuestra tierra". "Hay cantera para el futuro", subrayó Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, para la que "la innovación y el talento son las principales herramientas de generación de riqueza".

La charla de Saúl Craviotto se centró en su experiencia durante su dilatada y exitosa trayectoria. Afirmó el deportista que uno de los pasos fundamentales para alcanzar el éxito, en cualquier ámbito, es "la planificación previa" antes de "ponerse manos a la obra". Craviotto, que recalcó que el deporte "es una escuela de valores" y "una forma indirecta de invertir en salud y educación", aportó un diáfano mensaje a los chavales. "Que tengan propósito; eso es la clave de la felicidad, pues a partir de ahí todo lo demás se construye", ahondó.

La Fundación Caja Rural de Asturias entregó en este proceso 207 becas (30 de ellas en Cantabria). Durante el encuentro en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, tres grupos de alumnos explicaron los detalles más importantes de los proyectos de impacto en el territorio que desarrollaron, llamados "Escuelas saludables y científicas rurales", "Rural data y energy lab" y "Cultura que fija población".