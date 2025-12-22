Gijón se blinda por Navidad: así trabaja la Policía Local para velar por la seguridad durante las fiestas

El protocolo es claro y el despliegue es férreo. Y nace de la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón. No es para menos: la ciudad se transforma en Navidad y la seguridad debe mutar con ella con un dispositivo especial que blinda el corazón de la ciudad. Este despliegue diseñado expresamente para la campaña festiva cuenta en total con un músculo humano de 40 policías dedicados en exclusiva y organizados para cubrir tres distritos clave en los que se ha dividido el centro de Gijón: el Solarón, el paseo de Begoña y la calle Corrida. LA NUEVA ESPAÑA se monta con los efectivos policiales en el coche patrulla para relatar en primera mano como el cuerpo vela por el bienestar de la ciudadanía en estas fechas tan señaladas y garantizar una "seguridad total".

Una pareja de policías locales sube a su vehículo y descuelga la radio. "Vamos para allá", dice uno de ellos. Es el subinspector Christian Coviella; al volante, el agente Roberto Sánchez. Mientras se dirigen a su primer destino, el Solarón, ambos desgranan los detalles del operativo, que a diario moviliza a la mitad de los cuarenta disponibles. Esta división se traduce en que una cifra constante de entre 8 y 10 agentes están en la calle, en sendos turnos de mañana y tarde, para asegurar que los tres sectores críticos estén siempre bajo vigilancia.

"Este refuerzo suma, no resta", aclara Coviella. "No se quitan agentes de los barrios para traerlos al centro; es una dotación específica para estas fechas", reitera el subinspector. La pareja integrada por Coviella y Sánchez son los asignados al coche patrulla, mientras que en cada área hay dos agentes motorizados que hacen su ronda a pie.

La patrulla llega a el Solarón, uno de los epicentros del ocio con la instalación "Inverland" y la pista de hielo, entre otras atracciones, y foco de grandes aglomeraciones, especialmente los festivos. Allí, entre el olor a gofres y el sonido de las cuchillas de los patinadores, la vigilancia es constante, además del blindaje mediante jardineras y barreras de hormigón tipo "New Jersey" para evitar arrollamientos de vehículos. La patrulla, antes de echar un vistazo por la zona, se saluda con sus dos compañeros asignados al área, con los que están en contacto constante por radio. "Sin novedad", es la frase más repetida, y es la mejor noticia posible.

Desde allí, una vez comprobado que todo está en orden, la brújula apunta hacia la plaza de Italia, donde muere por el norte la calle Corrida. Mismo protocolo con sus compañeros a la llegada al eje comercial, donde Coviella resalta que la colaboración con los establecimientos y con el personal de seguridad es muy importante para prevenir incidencias, especialmente las relacionadas con hurtos, que son las más habituales.

Dicho y hecho. Los policías se detienen frente al restaurante Casa Baizán, donde su responsable, Julio Baizán, charla con ellos y les comenta como ha transcurrido la jornada en la populosa vía. El intercambio de información es vital y Coviella y Sánchez reparten consejos de oro a los comerciantes: "No hagáis caja a la vista del público", "mantened los almacenes siempre cerrados", "atención a los billetes falsos", son algunos de ellos.

La patrulla sigue ruta hacia la plaza del Instituto, el Parchís, que delimita un sector cuyo otro extremo está al final del Paseo de Begoña. De camino, los agentes explican que lo que más abunda son los carteristas, aunque a la mayoría los tienen "fichados". En este sentido, la presión policial hace que estos delincuentes, que suelen ser "habituales", aparezcan menos. Al igual que para las tiendas, también hay consejos para el ciudadano: bolsos cerrados, móviles en bolsillos interiores y, ante cualquier empujón sospechoso, mano a la cartera y llamada al 112 y si se sufre un hurto, denunciar "siempre". "Aunque parezca una falta leve, la reincidencia (tres condenas) convierte el delito en algo grave que conlleva penas de prisión", señalan los policías, en vista de dar un escarmiento a los delincuentes.

Controles de alcohol y drogas

El dispositivo navideño en estos ejes culmina antes de la medianoche. Sin embargo, cuando oscurece, el cuerpo obviamente no descansa. El perfil de riesgo cambia, eso sí, y la actividad policial centra mucho más el tiro en mitigar los riesgos para la seguridad ciudadana que nacen del consumo de alcohol y drogas.

En Cimavilla, la Policía Local ejecuta una campaña específica para controlar el botellón en las zonas donde impera el ocio nocturno. La campaña está siendo intensa, pero no es la única. Durante la última semana, la Dirección General de Tráfico impulsa otra para evitar disgustos al volante mediante retenes aleatorios con controles de alcohol y drogas. En cada jornada se han parado una media de unos 70 vehículos, en los que los positivos por presencia de estas sustancias en el organismo abundan. Y no solo positivos "ordinarios", sino también algunos judiciales, en los que el conductor supera una tasa de 0,6 mg/l de alcohol en sangre y que lleva aparejado un estado de ebriedad muy considerable.

"Es una barbaridad los casos que encontramos", especifica Coviella, mientras contempla los números. La tónica se mantiene jornada tras jornada, con goteo de sanciones por consumo de THC –principio activo de la marihuana y el hachís– y un incremento de los cazados al detectárseles cocaína en el organismo.

Todo en orden. Tras visitar la tríada de distritos, el automóvil policial regresa a la jefatura a final de turno. ¿El balance? El previsto al inicio: "Seguridad total" para los gijoneses.