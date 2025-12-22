La idea de una empresa gijonesa para las uvas de Fin de Año que está dando la campanada estas Navidades

Ángela García Calleja, la responsable del corte láser de la empresa gijonesa de decorados Portachiavi, todavía recuerda las discusiones que tenía con sus siete hermanos cada Nochevieja cuando eran pequeños. "Siempre estábamos mirando por si alguno tenía alguna de nuestras doce uvas. Perdíamos mucho tiempo contándolas", afirma García. Teniendo aquellos momentos en cuenta, este año decidió lanzar bandejas en las que poder colocar las doce uvas, unos adornos que "están triunfando muchísimo".

Tanto García Calleja como el resto de los integrantes de esta empresa que lidera su hijo, Alejandro Gil, coinciden en que el éxito alcanzado con estas novedosas bandejas ha resultado clave para que la Navidad de 2025 sea la mejor a nivel de volumen de ventas para Portachiavi.

"Es alucinante lo bien que están funcionando. Llevamos ya unos 1.600 envíos en total, un 30% más de lo que hicimos en la Navidad de 2020, en la que conseguimos el anterior récord", explican, antes de poner el foco en el impacto que han tenido los vídeos publicados por García Calleja en las redes sociales de "Bolasdenavidad.es", el nombre de la extensión de la empresa Portachiavi para estas fechas.

A pesar de ser una firma que durante el año se especializa en la producción en 3D, en Navidad optan por el corte y escaneado con tecnología láser. "El 3D es más lento y de esa manera no podríamos hacer frente a todos los pedidos que nos llegan de diferentes partes de España", remarca García Calleja. Más allá de las bandejas para colocar las doce uvas, desde este negocio gijonés también están vendiendo otras novedades, como bandejas para el paso por las viviendas de los Reyes Magos y renos con alas de ángel para homenajear a quienes ya no están "pero siguen en nuestros corazones".