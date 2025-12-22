La Lotería de Navidad reparte alegría en distintos barrios de Gijón: los agraciados ya están "de fiesta"

Comienzan las celebraciones de los gijoneses agraciados en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ya ha repartido alegría en distintos puntos de la ciudad. Las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola de la calle Corrida se emocionaron al conocer que el número que jugaba la conocida empresa de moda y complementos, el 70048, era el número agraciado con el segundo premio del sorteo. Por otro lado, en la Administración N°5 de Gijón, situada en la calle Palacio Valdés, están celebrando que el número 60649, del que contaban con una serie, haya resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios. "Llevamos tres años seguidos dando alegrías", señala Borja Muñiz, responsable de la administración.

Por la izquierda, Flor Mon, Estefanía Díaz y Silvia Pérez, esta mañana, en la tienda de la calle Corrida de Bimba y Lola. / N. M. R.

Más allá de estos afortunados, la administración de la calle Gran Capitán, en La Calzada, también ha vuelto a dar suerte. Si la pasada Navidad repartió tres décimos del cuarto premio, esta vez ha sido un quinto premio (el 77715), agraciado con 6.000 euros el boleto. Falta por concretar cuántos han despachado. "Lo que nos interesa es repartir ilusión", afirma Aylin Torres, titular de la administración, a la espera de la llegada del cartel oficial. Y, quién sabe, si de más suerte. "¿Dejaría un Gordo aquí olvidado?", bromeaba una clienta.

La administración de la calle Gran Capitán. / S. G.

Los premios más importantes de la Lotería de Navidad están generando en Gijón instantes emotivos. En la tienda de Bimba y Lola, a la encargada del negocio, Silvia Pérez, y las trabajadoras Flor Mon y Estefanía Díaz todavía les cuesta creer que les haya tocado a toda la empresa el segundo premio de la Lotería. "Es una alegría tremenda. Al principio no pensábamos que era tanto dinero, pero es una pasada", afirman las empleadas, muy emocionadas y encantadas con todos los mensajes y llamadas que están recibiendo para darles la enhorabuena. "Menuda Navidad nos espera. Así da gusto trabajar", agregan.

En la Administración Nº 5, Teresa Rubiera, Aurora Alonso y Borja Muñiz están encantados con el quinto premio. "Llevamos 3 años seguidos dando premios y todavía quedan unos cuantos por salir, pero ya tenemos la satisfacción de haber cumplido otro año más”, remarca Borja Muñiz.