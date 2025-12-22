Mercaplana abre las puertas de la diversión en Gijón: "Es un plan perfecto para estas fechas"

La diversión está asegurada durante toda la Navidad en el recinto ferial Luis Adaro. Así quedó demostrado este lunes en la inauguración de la 53.ª edición de Mercaplana, el salón para la infancia y la juventud del que han disfrutado numerosas generaciones de gijoneses y visitantes. Desde el inicio, en los pabellones hubo colas para disfrutar de novedades como el hinchable gigante de 30 por 20 metros y de clásicos como el circuito de quads. "Estamos muy ilusionados", afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, que celebró la constante afluencia que se generó desde la apertura.

La inauguración de Mercaplana en el recinto ferial de Gijón, en imágenes /

Mercaplana estará activo hasta el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre, con un amplio horario que va de las 16.00 hasta las 20.00 horas. Sin embargo, fueron muchas las familias que optaron por acudir a este parque recreativo y cultural en la primera jornada de actividad. "Es un plan perfecto para disfrutar de estas fechas", comentó Maite Trapiello, mientras su sobrina de seis años, Jimena, ya disfrutaba de los atractivos que ha instalado la Cámara de Comercio en el pabellón central.

Allí, la gran novedad de esta edición es un hinchable gigante de 30 por 20 metros que nunca se había montado en la región y para el que esta tarde se formaron largas colas. Lo mismo ocurrió con otras de las actividades que ofrece el pabellón central, como el circuito de educación vial de la Policía Local o el hinchable de "caída libre" que ya triunfó en la pasada edición. "Está todo muy bien montado y, para los niños, aquí hay mucho disfrute", valoró Jessica Llamedo, madre de Noah Martínez, un niño que acudió a Mercaplana con sus compañeros de la categoría alevín del Club Deportivo Arenal.

Hasta el 4 de enero

La afluencia de pequeños y mayores también se fue incrementando con el paso de las horas en el resto de los espacios del recinto ferial. En el Palacio de Congresos, donde cada tarde estará el Príncipe Aliatar recogiendo deseos, los talleres y el planetario 3D hicieron las delicias de los asistentes. "Nos ha parecido muy guay. Venir hasta aquí es una gran oportunidad para que los niños aprendan. La oferta es muy variada y todo está orientado de forma lúdica", remarcó Lucía González, quien se desplazó por el interior del recinto ferial haciendo uso del tren tradicional de Mercaplana junto a su hijo de tres años, Nicolás, y su cuñada, Estefanía Rivera.

Otra de las principales novedades de esta edición es el gran laberinto del cuélebre, una instalación de 27 por 24 metros por la que ya han pasado cientos de niños. Asimismo, hay espacio para otras propuestas como Mercaterror, los trenes interiores, el circuito de quads y la granja escuela. El programa lo completan talleres científicos, actividades deportivas, juegos tradicionales, cine 360°, robótica, programación, cocina con productos de cercanía y juegos matemáticos.

Estos ingredientes conquistaron desde el pistoletazo de salida a familias residentes en la ciudad y a otras que llegaron desde distintos puntos de la región. Incluso hubo algunas que se desplazaron desde otras comunidades. "Venimos año tras año. Nos tocaba descanso y hemos querido aprovechar hoy, ya que cuando es fin de semana hay todavía más gente", comentaron los gallegos Pablo Fernández y Mónica Otero, que acompañaron a sus hijos, Alicia y Daniel.

En la inauguración y durante la visita institucional estuvieron los concejales foristas Jesús Martínez Salvador y Jorge González-Palacios; el edil popular Jorge Pañeda; el concejal socialista Rodrigo Sánchez; Olaya Suárez, de Podemos; Alejandro Farpón y Javier Suárez Llana, de IU, y el director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento, Carlos Llaca. Por parte de la Cámara de Comercio, además de Baragaño, asistieron el secretario general, Álvaro Alonso, y el director de la actividad ferial, David Argüelles. También estuvo José Ramón Fiaño, de presidente de CajaGijón.