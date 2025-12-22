El PP de Gijón critica la prórroga de la prohibición de los desahucios a nivel nacional: "Afecta a pequeños propietarios"

"Este decreto afecta a pequeños propietarios que alquilan sus viviendas a precios más que razonables". El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, criticó esta mañana la prórroga de la moratoria de los desahucios que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu. Esas palabras las pronunció Ruiz tras una reunión con representantes en Asturias de la Asociación de Propietarios de Vivienda Contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), quienes lamentaron que están siendo "los castigados por una política de vivienda mala e injusta".

El decreto con el que se prohíbe desahuciar a personas vulnerables se extenderá en 2026, por séptimo año consecutivo, con una nueva prórroga. Andrés Ruiz denunció que aunque la medida "supuestamente busca defender a los colectivos más vulnerables, la realidad es otra". "En primer lugar, las personas que tienen rentas más bajas han sido expulsadas completamente del mercado de alquiler", apuntó Ruiz, que añadió que "se ha dejado un reguero de propietarios afectados por los fenómenos de la inquiocupación al no poder desahuciar ni cortar suministros si se producen impagos".

En ese sentido, Ruiz subrayó que el PP seguirá pidiendo la derogación de este decreto y "dar seguridad a los propietarios y a las personas afectadas por la inquiocupación".

Los integrantes de Aprovij, por su parte, aseguraron que "este decreto nos lleva expropiando a los pequeños propietarios desde hace seis años". "No son ni los fondos de inversión ni los grandes tenedores, sino que estamos siendo nosotros los que estamos pagando el pato de esas políticas", resaltaron, antes de agregar que "están protegiendo a falsos vulnerables". Asimismo, pusieron el foco en que esta medida es "injusta" con los inquilinos que cobran menos de 1.800 euros, ya que "nadie que cobre menos de eso puede alquilarse un seguro de impagos".