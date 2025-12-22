El proyecto de la piscina de la Laboral, pendiente de Patrimonio

El encargo, mediante licitación, por parte del Ayuntamiento del proyecto para rehabilitar la piscina de la Universidad Laboral y volver a ponerla en servicio, está pendiente de que Patrimonio del Principado establezca los límites una actuación en una parte del complejo protegido como Bien de Interés Cultural que es la Universidad Laboral. El Ayuntamiento ya ha solicitado una reunión con Patrimonio para abordar la cuestión y saber a qué atenerse en una instalación deportiva que se construyó en 1955, pero en la que se hizo una reforma en 1973, explica el concejal de deportes Jorge Pañeda. Atenerse al proyecto original de 1955 o conservar los cambios de 1973 será previsiblemente una de las cuestiones a tratar.

En todo caso, sí serán necesarias modificaciones en la piscina, "para adaptarla a la normativa de seguridad del siglo XXI", como puede ser la cuestión relativa a la profundidad máxima del agua. El Ayuntamiento ya está trabajando en la elaboración de los pliegos para licitar la redacción del proyecto algo que, si nada se tuerce, podría ocurrir "en marzo o en abril", explica el concejal del Partido Popular.

Una vez que el equipo de arquitectos que resulte ganador entregue el proyecto será cuando se proceda a licitar las obras. La piscina, al aire libre, se usará tras su rehabilitación "los tres meses de verano".

Actualmente ya se están realizando algunas tareas en la misma, con la limpieza de pintadas y del verdín, esto último necesario por cuestiones de seguridad para que a continuación entren operarios de una empresa que se va encargar de desatascar los conductos de la piscina.

Además de rehabilitar la piscina de la Universidad Laboral, el Ayuntamiento de Gijón también va a proceder a rehabilitar las canchas deportivas de este complejo arquitectónico. El coste de la intervención en su conjunto rondará los tres millones de euros, de los que la mitad se destinarán a la rehabilitación de la piscina.