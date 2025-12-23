La agendona de la Navidad en Gijón: esta es la oferta completa de ocio de la campaña festiva

Gijón encara desde la primera de las dos semanas más decisivas de las fiestas y pisa el acelerador con una agenda que no da tregua, combinando la tradición municipal con una potente programación de espectáculos en los grandes teatros de la ciudad. Con el alumbrado ya plenamente integrado en la rutina urbana desde hace días y el ambiente en las calles a todo tren, la ciudad despliega su traca final de actividades. Desde las familias que buscan refugio en las atracciones, hasta los melómanos que ya tienen su entrada para los espectáculos, la agenda local ofrece alternativas con horarios extendidos hasta que Sus Majestades de Oriente pongan rumbo de vuelta a casa tras el día de Reyes.

Para quienes busquen plan sin necesidad de mirar el calendario, Gijón mantiene cuatro grandes pulmones de ocio que funcionan a pleno rendimiento durante todas las vacaciones. El primero es el instalado en el Solarón, convertido en el epicentro de las atracciones de nieve bajo el nombre de "Inverland". Su pista de hielo cubierta, el tobogán de trineos y el carrusel operan diariamente de 10.00 a 22.00 horas, manteniendo este horario incluso el día de Nochevieja, aunque reduciendo la jornada el día de Nochebuena hasta las 19.00 horas.

El segundo pilar late en el corazón de la ciudad, en el eje del Paseo de Begoña. Allí el Mercado Artesano abre sus puestos de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas, flanqueado por la noria y el carrusel infantiles, que giran ininterrumpidamente de 12.00 a 22.00 horas.

El tercer clásico infalible en discordia es Mercaplana, que en esta 53.ª edición abre sus puertas en el Recinto Ferial Luis Adaro cada tarde de 16.00 a 20.30 horas hasta el próximo 4 de enero, cerrando únicamente los días 24 y 31 de diciembre. A esta oferta continua, se suma una cuarta propuesta, la del Jardín Botánico Atlántico, que mantiene su acceso gratuito hasta el 5 de enero con visitas guiadas diarias —con pases frecuentes desde las 12.30 y hasta las 17.30 horas— para descubrir su Belén Monumental y participar en las yincanas familiares que arrancan a las 11.00 horas.

Nochebuena y Navidad

Entrando en la agenda diaria, la cronología de los días grandes comienza este martes con los festivales de danza en la Laboral, pero el miércoles, día de Nochebuena, la ciudad vivirá su jornada más bipolar. La mañana será deportiva gracias a la Carrera Popular que tomará la salida a las 11.00 horas para los menores y a las 12.00 horas para la categoría absoluta desde Las Mestas, mientras que la tarde cederá el testigo a la hostelería con el tradicional vermú en la Ruta de los Vinos, antes de que las actividades de El Solarón echen el cierre a las 19.00 horas. Tras la calma de la mañana de Navidad del jueves 25, la actividad se reactivará con fuerza: la pista de hielo abrirá de 11.00 a 22.00 horas para bajar los excesos gastronómicos y el Teatro Jovellanos levantará el telón a las 21.00 horas con la primera función de su aclamada Gala Internacional de Magia.

Recepciones de Abdeladid y espectáculos

El fin de semana del 26 al 28 de diciembre llega cargado de grandes nombres. El viernes 26 —al igual que el sábado 27 y el domingo 28— el Príncipe Abdeladid se instalará en el hall del Teatro Jovellanos para recoger cartas de 12.00 a 14.00 horas, mientras la magia continuará en el escenario principal con doble sesión a las 17.00 y 20.30 horas. El sábado 27 será, sin duda, una de las fechas marcadas en rojo en el calendario cultural: la magia se despide del coliseo con funciones a las 12.00 y 17.30 horas y La Laboral recibirá a las 21.00 horas a Miguel Poveda, que presentará su espectáculo navideño "El árbol de la alegría" en el teatro del complejo. El domingo 28, el mismo escenario de Cabueñes acogerá a las 19.00 horas la XXV Gala de Danza Vanessa, cerrando un fin de semana de alta intensidad artística.

Nochevieja y Año Nuevo

La traca final del año llegará el miércoles 31 de diciembre con una agenda milimetrada. La tarde comenzará a correr a las 16.00 horas con la salida de las categoría menores de la San Silvestre, que partirá de El Molinón para teñir la ciudad de corredores y disfraces hasta llegar a la Plaza Mayor; el arranque para la sección absoluta será a las 17.00 horas. Casi simultáneamente, a las 18.30 horas, comenzará la fiesta de las Peque Campanadas frente al Ayuntamiento, con el ensayo de las uvas previsto para las 19.30 horas. Para quienes prefieran una despedida más solemne, el Jovellanos ofrecerá su Gran Gala Sinfónica de Año Nuevo a las 20.00 horas, justo antes de que la Plaza Mayor se prepare para la Gran Fiesta oficial de despedida del año 2025, que arrancará a las 23.00 horas y se extenderá hasta la madrugada.

Ya en 2026, tras el descanso de Año Nuevo —donde el Solarón volverá a abrir de 11.00 a 22.00 horas y la Gala Sinfónica repetirá a las 20.00 horas—, la ciudad contendrá el aliento esperando el momento cumbre del lunes 5 de enero. Como aperitivo, el teatro de La Laboral ofrecerá el VIII Concierto Solidario de Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), bajo el título de "Mágica Fantasía" y a celebrar a las 12.00 horas.

Día de Reyes

Entrando en harina con los sus Majestades de Oriente, y fiel a su historia, Gijón recibirá a Melchor, Gaspar y Baltasar a las 10.30 horas en el Puerto Deportivo, un desembarco único que dará paso a la recepción oficial de las 13.00 horas en la Plaza Mayor. Por la tarde, la Gran Cabalgata partirá a las 18.30 horas desde La Calzada para recorrer el centro hasta los Jardines de la Reina, culminando con el discurso real desde el balcón consistorial que marcará el epílogo de las fiestas antes del festivo del día 6.