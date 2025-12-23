Ana Cueva: "La honestidad es la clave de nuestro éxito"

Ana García Cueva celebra su 50º aniversario desde la fundación de su negocio, un momento muy especial. A continuación explica las claves de esta exitosa trayectoria:

Los inicios del Centro Médico Estético Ana Cueva hace 50 años, lo más difícil y lo más gratificante del recorrido.

«Los recuerdos de los inicios están llenos de vértigo e ilusión. Todo comenzó casi por casualidad, aconsejada por una vecina que le dijo a mi madre que por qué no empezaba a estudiar estética. La idea me gustó y decidí intentarlo, sin imaginar entonces hasta dónde me llevaría ese primer paso. Tras terminar mis estudios, mis comienzos fueron muy humildes: trabajaba en la trastienda de la tienda que tenía mi madre. Esa tienda la regenta mi hermana y ese pequeño habitáculo sigue prácticamente igual que entonces, como un testigo silencioso de aquellos primeros años. Lo que más se hacía era depilación con cera, pies y manos, aunque fui de las primeras en introducir tratamientos faciales y corporales, algo poco habitual. Empezar fue lanzarse sin red, con muchas ganas de trabajar bien y de cuidar a las personas. Todo se hacía con mucho esfuerzo, aprendiendo y confiando mucho en la intuición. Lo más difícil ha sido el camino: mantenerse, no rendirse y seguir adelante cuando las cosas no eran fáciles. Había que demostrar que este trabajo era serio y que merecía respeto. Lo más gratificante ha sido ver cómo la gente volvía, una clienta te trae a su hija y luego a su nieta».

La evolución del concepto de belleza y bienestar en cinco décadas y cómo se ha adaptado el centro

«Ha cambiado muchísimo. Al principio, la belleza se entendía de una forma más superficial y básica. Con el paso del tiempo hemos aprendido que cuidar la piel es también cuidar cómo se siente una persona consigo misma. El centro ha ido evolucionando al mismo ritmo que lo hacía la sociedad. Siempre he tenido mucha inquietud por seguir formándome y ofrecer lo mejor a mis clientas. Fruto de esa inquietud, en 1989 fui la primera en traer INDIBA a Gijón, apostando por una tecnología avanzada cuando era prácticamente desconocida. En 1992 comencé mi andadura en el salón anterior, en el altillo de la tienda que habÍa sido de mi madre. Desde entonces, hemos seguido incorporando nuevas técnicas y tecnología, pero siempre con criterio. Nunca hemos hecho nada sólo porque estuviera de moda; aquí siempre se ha buscado lo que realmente funciona y lo que es bueno para cada persona».

Valores y señas de identidad han hecho que el centro lleve medio siglo como referente en Gijón

«La clave ha sido, desde el principio, la honestidad. Decir la verdad, aconsejar con criterio y no prometer nunca lo que no se puede cumplir. Tratar a cada persona como te gustaría que te trataran a ti, con respeto, sinceridad y profesionalidad. Esa forma de trabajar genera confianza, y la confianza es lo que sostiene un proyecto a lo largo del tiempo. La cercanía también ha sido fundamental. Aquí la gente no es un número ni un tratamiento más. Nos conocemos, hablamos y escuchamos. Entendemos qué necesita cada persona y la acompañamos en su proceso. Esa manera de trabajar crea vínculos da al centro la esencia y el alma que tiene. A esto se une la formación continuada y la búsqueda de la excelencia. Nunca hemos dejado de aprender. La estética ha evolucionado mucho. Para cuidar bien a las personas, es imprescindible estar al día y formarse, por responsabilidad profesional. Esa inquietud por hacer las cosas cada vez mejor ha permitido al centro crecer, adaptarse y mantenerse como referente durante 50 años».

El papel de las clientas y el equipo humano

«Sin las clientas, este centro no existiría. Ellas han confiado, han vuelto y han recomendado el centro durante años. Muchas ya forman parte de mi vida, no solo del trabajo; han crecido conmigo y yo con ellas, creando una relación que va mucho más allá de lo profesional. Y el equipo ha sido y sigue siendo fundamental. Personas que ponen cariño en lo que hacen, que cuidan cada detalle y que entienden que aquí no solo se realizan tratamientos, sino que se cuida a personas. Ese compromiso y esa forma de trabajar son los que han sostenido el centro durante todos estos años. Tengo la tranquilidad de saber que el día que me marche, el centro quedará en buenas manos. Mi hija María es parte esencial de ese futuro. Confío en ella a ciegas, conoce la esencia del centro desde dentro y comparte los valores con los que fue creado. También aporta una mirada nueva, moderna y actual, que lo hace evolucionar sin perder su identidad. Saber que el legado continúa con ella, con esa combinación de respeto por lo aprendido y una visión propia, es una de las mayores satisfacciones de todo este recorrido».

Retos e ilusiones de futuro

«El principal reto es seguir avanzando sin perder lo que somos. Vivimos en un mundo que cambia muy rápido, con nuevas tendencias, tecnologías y formas de entender la belleza, y el desafío está en saber adaptarse sin renunciar a la esencia del centro. Otro reto es continuar formándonos y eligiendo bien cada paso, incorporando solo aquello que realmente aporte valor y bienestar a las personas que confían en nosotros. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor, manteniendo la calidad y el criterio que nos han acompañado durante estos 50 años». La ilusión, sin embargo, sigue siendo la misma que el primer día. Abrir la puerta cada mañana con ganas, con la motivación de seguir aprendiendo y creciendo, y de seguir acompañando a las personas en su cuidado y en su bienestar. Ilusiona también ver cómo el centro sigue evolucionando. Mientras exista esa pasión por el trabajo bien hecho, ese vínculo con las personas y ese amor por la profesión, el Centro Médico Estético Ana Cueva seguirá vivo y mirando al futuro con confianza. n