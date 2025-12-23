El Ayuntamiento de Gijón busca un responsable para su Archivo, cinco jefes de servicio, diez de sección... y algún trabajador más

El procedimiento de concurso específico de méritos ha sido el elegido por el Ayuntamiento para dar cobertura a 24 puestos singularizados de la estructura municipal. Las bases de este procedimiento fueron aprobadas en Junta de Gobierno en lo que su portavoz, el edil forista Jesús Martínez Salvador, explicó será el primero de una serie de procesos para cubrir de manera definitiva puestos que ahora están cubiertos de manera provisional. Algunos desde hace bastante tiempo.

Uno de esos primeros 24 puestos es el de responsable del Archivo Municipal, vacante desde que a finales de noviembre presentara su renuncia Xilberto Llano, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Además salen a concurso cinco jefaturas de servicio, diez jefaturas de sección, dos puestos de dirección de centros municipales integrados, tres de gestores administrativos y tres de informadores turísticos. Las jefaturas de servicio son las de Estrategia de Ciudad Inteligente y Sostenible, Protección y Educación del Medio Natural, Prevención de Salud Laboral, Parques y Jardines y Relaciones Ciudadanas. Las jefaturas de sección son las de Arquitectura, Mantenimiento, Igualdad, Compras, Contratación, Gestión Patrimonial, Tráfico, Redes y Seguridad de Información, Apoyo administrativo y Nóminas.

Los requisitos de participación en el procedimiento incluyen tener una antigüedad mínima de dos años desde la toma de posesión como funcionario de carrera o la firma del contrato como personal laboral fijo. El personal en situación de adscripción provisional tiene la obligación de participar en la convocatoria si el puesto convocado es aquel que ocupa de forma provisional siempre que reúna los requisitos.