Cajas de solidaridad grupista para el Banco de Alimentos: esta es la cantidad de comida recogida en la campaña "Operación Kilo" en Gijón

Aceite, legumbres, leche, cereales, arroz, galletas, cacao o conservas de pescado. Así, hasta 2.810 kilos de comida. Ese es el resultado de la campaña solidaria "Operación Kilo" del Real Grupo de Cultura Covadonga, que este martes hizo entrega de lo donado por socios y deportistas a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. "Este año ha sido un poco más flojo pero estamos contentos por la colaboración", admitió Tasio del Reguero, vocal de la junta directiva y presidente de la Comisión Social del club. La confianza en el Grupo es superar la barrera de las tres toneladas con la aportación de algunos patrocinadores.

En origen, la meta grupista era recabar siete toneladas de alimentos no perecederos con una iniciativa ya consolidada en la entidad y que se prolongó durante once días. Sobre lo conseguido finalmente, Ana Belén Menéndez, coordinadora de la recogida, señaló que "no es mala cantidad teniendo en cuenta lo que ha subido la cesta de la compra". La campaña, asimismo, se ha solapado con otras de fines similares. "Estamos satisfechos, cada kilo suma", resaltó Menéndez, que reivindicó la respuesta de los socios. "Siempre es impecable", incidió.

Otro de los propósitos de la iniciativa es concienciar a los más jóvenes de la importancia de ser altruista. "Es fundamental que se impliquen en este tipo de proyectos y abran un poco los ojos sobre lo que pasa en el mundo", subrayó Ana Belén Menéndez, que puso el ejemplo de Lucas Fernández, un grupista de 13 años que envió un correo al voluntariado ofreciéndose a cooperar y que dio el do de pecho durante la recogida.

Francisco Prado, responsable del Banco de Alimentos en Gijón, dio las "gracias infinitas" al Grupo Covadonga por la ayuda. "Parece que este año ha bajado un poquitín la cantidad, pero, como se suele decir, grano a grano", afirmó Prado, que resaltó que "cuanto más llena esté la despensa del Banco, mejor". En ese sentido, declaró que "cada día hay más familias necesitadas" y que, en estas fechas navideñas tan marcadas en el calendario, la "sensibilidad" con dichas familias aumenta.