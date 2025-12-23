Confusión en Gijón con un hombre que subió a la azotea del Hospital de Cabueñes
La Policía Nacional encontró al varón y logró que bajara "sin mostrar resistencia"
N. M. R.
Agentes de la Policía Nacional acudieron en la tarde del lunes al Hospital de Cabueñes después de recibir una llamada que alertaba de la presencia de un varón en la azotea del complejo sanitario gijonés.
Según las fuentes consultadas, el hombre subió a la azotea del hospital después de haber sido atendido en Urgencias. Estas mismas fuentes aseguran que "en ningún momento llegó a amenazar con que iba a tirarse". Además, explican que cuando la Policía Nacional le pidieron que bajara, lo hizo de inmediato "sin mostrar resistencia".
