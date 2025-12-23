El consorcio de la feria "avanza" para ampliar capital
Félix Baragaño destaca que en la junta de gobierno se aprobó el presupuesto ordinario, que ronda los 600.000 euros
N. M. R.
"Hemos dado un pasito más en los todos los temas pendientes que tenemos". De esta forma se expresó ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, al hilo de la junta de gobierno del consorcio del recinto ferial Luis Adaro. Dicho encuentro es el segundo que se celebra en pocos meses, tras el celebrado a primeros de noviembre que tuvo como motivo la primera toma de contacto del consejero Borja Sánchez en sus responsabilidades en la cartera de Industria. En el de ayer, expresó Baragaño, se "avanzó" en esos temas pendientes entre los que citó el presidente cameral la ampliación capital. "Estamos trabajando", afirmó.
Entre otras cosas, Félix Baragaño pasó revista a los asuntos tratados en esa junta de gobierno del Consorcio del Recinto Ferial durante la inauguración ayer de Mercaplana. "Vamos a sacar ahora los pliegos de la primera obra del Consorcio, que es la parte eléctrica y estamos trabajando en otros temas", aseveró Félix Baragaño. "Tenemos que seguir trabajando para modernizar el recinto ferial", valoró el presidente de la Cámara de Comercio. "Luego, hemos tratado temas de orden habituales, como la aprobación del presupuesto que se aprobó con normalidad", añadió. Eso sí, matizó que ronda "los 600.000 euros" y que en esa partida no se tienen en cuenta las inversiones.
Baragaño explicó que se aprobaron además las cuentas del año pasado. A este encuentro asistió la alcaldesa, Carmen Moriyón, como ya lo hiciera al que tuvo lugar a primeros de noviembre. Será ya a partir del año que viene cuando se produzcan nuevos encuentros de este órgano para seguir avanzando en esos temas pendientes de los que habló ayer Félix Baragaño durante la inauguración de un clásico navideño como Mercaplana.
