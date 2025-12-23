Cuatro semanas de obra y 71.000 euros: las claves del futuro ( y esperado) derribo del Soccer World

Primero fue la nave de Flex y ahora las abandonadas instalaciones del Soccer World. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación del proyecto de derribo de este fallido equipamiento deportivo de la calle Orán por un presupuesto base de licitación de 71.155, 89 euros (impuestos incluidos ) y un plan de obras de cuatro semanas. El proyecto técnico de la demolición lo firma el arquitecto técnico Manuel Pascual Arboleya Rodríguez que da cuenta en su informe del «estado muy deficiente e insalubre» del edificio, que ha estado desde hace tiempo en el punto de mira de los vecinos.

Dada la situación actual de la edificación el derribo, se explica en el proyecto, se hará de manera global sin desmontar parcialmente elementos como instalaciones, falsos techos o divisiones interiores. Para la ejecución del derribo se emplearán máquinas retroexcavadoras adecuadas en función de la altura de la construcción y que permitan ejecutar el derribo.

El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 metros. Las vallas, se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 metros. Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 10 metros y en las esquinas. Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles o farolas.

El orden de demolición se efectuará en general de arriba hacia abajo y tras la demolición se fijará un cierre perimetral de la parcela formada por malla de simple torsión de 1,5 metros de altura.

El plazo para que las empresas interesadas se presenten finaliza el 12 de enero del próximo 2026. El proyecto se lidera desde la concejalía de Infraestructuras.