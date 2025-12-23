Gijón recibe a las subcampeonas de España de hockey hierba

El Ayuntamiento de Gijón ofreció una recepción institucional a las subcampeonas de España sub-18 de hockey hierba, que lograron la medalla de plata en el Campeonato de España celebrado el pasado mes de noviembre en Santander.

El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, calificó el resultado como “una actuación memorable” y aseguró que se trata de una generación que ha llevado “el nombre de Gijón a lo más alto”. “Esa medalla de plata a mí me sabe a oro”, afirmó, destacando que el equipo superó a selecciones como la Comunidad Valenciana o Euskadi y compitió con solvencia durante todo el campeonato.

Pañeda felicitó a la federación, al cuerpo técnico y, especialmente, a las jugadoras, a las que definió como protagonistas de “una actuación ejemplar” que confirma que “Asturias vuelve a situarse entre las grandes potencias nacionales de este deporte”.

Un equipo joven pero valiente

La presidenta de la Federación Asturiana de Hockey, Patricia Domingo, destacó el valor del logro teniendo en cuenta la juventud del equipo. “Once eran juveniles y siete cadetes, enfrentándose a rivales de mayor edad y experiencia”, explicó. Aun así, subrayó que el grupo supo competir “partido a partido” hasta alcanzar la final. También quiso poner el acento en los valores mostrados por el equipo. “No importa la edad ni el rival; importa creer, confiar y no rendirse nunca”, afirmó.

Durante su intervención, la presidenta reclamó seguir apostando por el hockey desde las instituciones, mejorando instalaciones e iluminación para garantizar entrenamientos de calidad y seguridad. “Cuando se apuesta por ellas, gana el deporte y gana Gijón”, concluyó.