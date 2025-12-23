Mickey y Minnie Mouse llevan alegría a los niños hospitalizados en Gijón: "Es una idea muy bonita"

La magia de Disney se coló por los pasillos del Hospital Universitario de Cabueñes por tercera Navidad consecutiva. Los personajes icónicos Mickey y Minnie Mouse llevaron ilusión y alegría en la tarde de este martes a los niños hospitalizados en las áreas de Pediatría, Lactancia y Neonatología, además de pasar por Urgencias para dar ánimos a otros pacientes en estas fechas tan señaladas. "Es una idea muy bonita", valoraron los hospitalizados sobre la iniciativa, impulsada por Radio Taxi Gijón.

La entrada de Mickey y Minnie Mouse se produjo en torno a las cinco de la tarde. Los profesionales de Neonatología les esperaban a las puertas del complejo sanitario para subir hasta la sexta planta. Allí, la primera niña que recibió la visita fue Helen, de seis años, a quien se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja en su rostro al salir de la habitación y encontrarse con los personajes de Disney que tantas veces había visto previamente a través de los libros y las pantallas.

Su padre, Juan Manuel Jura, aprovechaba para grabar esos instantes emotivos, al tiempo que su hija se animaba a bailar con Mickey y Minnie. "Lleva ya unos días ingresada y cualquier cosa como esta le levanta el espíritu y le da ánimo. Se agradece mucho que haya este tipo de iniciativas", afirmó el padre de la pequeña.

Tras pasar por Pediatría, la comitiva liderada por los personajes de Disney se adentró en las zonas de Lactancia y Neonatología. "Es cierto que los más pequeños apenas se enteran, pero presta por la alegría que se genera en sus padres", expresó Laura García, enfermera de Neonatología, antes de agregar que "esto nos ayuda para que estén más animados".

Al igual que en las dos anteriores Navidades, esta visita la organizó Radio Taxi Gijón con la colaboración del Hospital Universitario de Cabueñes. El presidente de Radio Taxi, Isaac Menéndez, remarcó que "el objetivo es sacarles una sonrisa a los niños y a los padres que están pasando aquí estas jornadas".