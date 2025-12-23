Música, magia y solidaridad: así será el concierto benéfico de la Asociación contra el Cáncer en Gijón

La Navidad en Gijón volverá a tener su broche solidario más musical. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias presentó este martes su VIII Concierto Solidario, que bajo el título de "Mágica Fantasía", convertirá el Teatro de la Laboral en el escenario de una casi víspera de Reyes "muy especial". El evento tendrá lugar el próximo domingo, 4 de enero de 2026, a las 12.00 horas. Durante la presentación, Teresa Sánchez, presidenta de AECC en Gijón, destacó la idoneidad de la fecha, situada en la "antesala de la llegada de los Reyes Magos", lo que convierte a este evento en una cita ideal para disfrutar "en familia".

Sánchez subrayó el carácter benéfico de la gala, cuyos fondos se destinarán a financiar los proyectos de apoyo a pacientes y sus familias, así como a la investigación oncológica dentro de los proyectos que lidera la entidad. Las entradas tendrán un precio popular de 10 euros para los adultos y de 5 euros para los niños de entre 4 y 12 años.

El cartel de este año promete una fusión de estilos y generaciones sobre las tablas de la Laboral. La dirección artística recae en las figuras de los músicos Víctor Calvo Velasco y David Colado Coronas. El concierto contará con la participación del Coro "Más que Jazz", dirigido por Calvo, y un potente bloque encabezado por Colado que incluye a la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias, la Schola Cantorum de Grado y el propio Coro de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, un proyecto que, como recordaron en la rueda de prensa, tuvo su puesta de largo oficial en la edición del año pasado y sigue "creciendo con fuerza".

De Disney a Mariah Carey

En el apartado musical, el programa se ha diseñado para conectar con todos los públicos, mezclando la nostalgia navideña con la energía del pop y el rock. Víctor Calvo adelantó que su formación ofrecerá un recorrido que va desde un "medley" -o popurrí- con piezas de la película "Mary Poppins", hasta el rock de Julie Rogers, pasando por el himno de "Frozen" ("Suéltalo") y clásicos navideños imprescindibles como "Somewhere in my Memory", del clásico navideño del cine familiar "Solo en casa", sin olvidar el incombustible "All I Want for Christmas Is You", de la afamada Mariah Carey. Además, contarán con una colaboración muy especial: la de Juan Vior, cantante del grupo asturiano "Staytons".

Por su parte, David Colado, quien dirige la Banda Sinfónica y la Schola Cantorum, definió el concierto como una "cita fija" en el calendario cultural gijonés, con la que lleva colaborando desde el año 2017. El maestro desgranó un repertorio cargado de bandas sonoras que emocionarán a los más pequeños y a los mayores, entre los que figuran temas de "Toy Story", "Tarzán", "Shrek" o "Cómo entrenar a tu dragón". La Schola Cantorum aportará momentos de gran sensibilidad con temas como "Recuérdame", del filme "Coco" o el clásico "Walking in the Air".

Fin de fiesta conjunta

Como ya es tradición, el concierto culminará con la unión de todas las formaciones en el escenario. Según adelantaron los directores, el fin de fiesta incluirá temas vibrantes como "Sway" y "Mambo Italiano", cerrando con un guiño navideño muy original: una versión de "El Tamborilero", que fusiona el estilo clásico de Bing Crosby con el toque moderno de David Bowie.

La organización agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, el Teatro de la Laboral, la Universidad Laboral y el Conservatorio de Música, así como el trabajo de Rafa Vigil en la coordinación, para hacer posible un evento que aspira, un año más, a llenar el patio de butacas de solidaridad y esperanza.