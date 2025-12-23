El Pase Anual B! es la suerte de esta Navidad

El día después del Sorteo de la Lotería de Navidad suele dejar un sabor agridulce y cierta resignación para la mayoría. Excepto en Gijón, donde, un año más, el premio no depende del azar. El BIOPARC Acuario de Gijón arranca 2026 reforzando su compromiso con la ciudadanía con una propuesta clara y accesible: el Pase Anual B! vuelve a ser gratuito para niños y niñas de entre 3 y 14 años, mientras que los adultos pueden acceder al carné anual a un precio especialmente ventajoso. Un regalo seguro para disfrutar durante todo el año.

Situado frente a la Playa de Poniente, el BIOPARC Acuario de Gijón se ha consolidado como uno de los espacios culturales y educativos más visitados de la ciudad. Más allá del ocio, el Acuario es hoy un lugar para aprender, comprender y reflexionar sobre la relación entre las personas y el medio marino, especialmente en una ciudad con una identidad tan estrechamente ligada al mar como Gijón.

Un recorrido para comprender el mar que nos rodea

Desde que Rain Forest asumió su gestión, el Acuario ha reforzado su papel como herramienta de divulgación científica y educación ambiental. Su recorrido propone un viaje por ríos y mares de todo el planeta, desde los ecosistemas fluviales del norte de España hasta los grandes océanos tropicales, con especial atención al Mar Cantábrico y a los desafíos ambientales que afectan a nuestra fauna más cercana.

En sus instalaciones conviven más de 460 especies, lo que convierte cada visita en una experiencia completa para familias, centros educativos y cualquier persona interesada en conocer cómo funcionan los ecosistemas acuáticos y por qué es imprescindible protegerlos. Cada espacio está diseñado para despertar la curiosidad, fomentar el respeto por la biodiversidad y acercar conceptos científicos de forma accesible y visual.

Pase Anual B!: un año entero de Acuario para los más pequeños

El Pase Anual B!, gratuito para menores de 3 a 14 años, permite acceder al Acuario de forma ilimitada durante todo 2026. Una oportunidad para que los niños vuelvan una y otra vez, observen cómo evolucionan los animales, participen en actividades educativas y construyan una relación duradera con el entorno marino.

El pase incluye además ventajas en campamentos, talleres y celebraciones infantiles, así como una visita anual sin coste a los BIOPARC de Valencia y Fuengirola, ampliando la experiencia más allá de Gijón. Para los adultos, el carné anual se ofrece a un precio especialmente competitivo, facilitando que toda la familia pueda disfrutar del Acuario durante todo el año. Las solicitudes pueden realizarse hasta el 31 de enero.

Un año especial para redescubrir el Acuario

El lanzamiento del Pase Anual B! coincide, además, con un momento muy significativo para la institución. En 2026, el BIOPARC Acuario de Gijón celebrará su 20 aniversario, una efeméride que vendrá acompañada de una programación especial de actividades, exposiciones y propuestas divulgativas que se irán presentando a lo largo del año.

Visitas guiadas gratuitas: el Acuario desde dentro

Como novedad destacada para 2026, el BIOPARC Acuario de Gijón pondrá en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas para residentes en la ciudad. Estas visitas permitirán conocer el Acuario acompañado por personal especializado y descubrir el trabajo que se desarrolla a diario en conservación, bienestar animal y divulgación científica.

Para participar, bastará con presentar el Pase Anual B! o la Tarjeta Ciudadana, siendo necesario disponer de una entrada válida o del propio pase para acceder al recorrido guiado. Una iniciativa que refuerza la idea del Acuario de ser un espacio público, cercano y abierto a toda la ciudadanía.

Con el Pase B!, las visitas guiadas gratuitas y una agenda educativa en constante crecimiento, el Acuario refuerza su papel como un espacio vivo, integrador y comprometido con la ciudad. Un regalo que no depende de la suerte, pero sí de las ganas de descubrir el mar.