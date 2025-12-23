El remate de las obras de urbanización de La Pecuaria se amplía hasta marzo

Once de marzo de 2026. Esa es la nueva fecha de finalización de las obras de urbanización de La Pecuaria a la que, salvo sorpresa de última hora, dará hoy el visto bueno la Junta de Gobierno asumiendo la petición de Dragados, la empresa que está ejecutando la actuación que supondrá la ampliación a ese espacio del actual Parque Tecnológico y la ubicación en una de esas fincas de la Universidad Europea. El primer proyecto en marcha de ese nuevo espacio.

Dragados se hizo con esta obra por 6,2 millones (impuestos incluidos) en diciembre de 2024. El contrato se formalizó el 28 de enero de este año con un plazo de ejecución de ocho meses. Un plazo que, a partir de un modificado de obra autorizado en octubre se prolongó hasta el 10 de enero de 2026. Tampoco va a ser esa la fecha final. El pasado día 1 de diciembre, desde la empresa se comunicó al Ayuntamiento la imposibilidad de cumplir con el plan de obras por motivos ajenos a ellos y se solicitaron dos meses más de plazo. Los informes de los técnicos municipales son positivos. Ahora solo queda que lo refrende el gobierno de Foro y PP.

¿Cuáles son esos motivos no imputables al contratista? La empresa concreta tres. El primero un retraso desde Eredes en la confirmación de las dimensiones y características de los edificios prefabricados donde instalar los centros de transformación lo que ha impedido la posibilidad de su suministro antes de febrero.

El cementerio de Somió

También se vincula la necesidad de contar con más tiempo a una obligada paralización de los trabajos en el vial de acceso al cementerio de Somió al tener que esperar a que Acciona acabara unas actuaciones en la zona y a conseguir una autorización de Laboral Ciudad de la Cultura para ejecutar una modificación del tráfico, sin olvidar que se optó por no actuar alrededor de las celebraciones de Difuntos para no interferir en las visitas al camposanto.

El tercer motivo tiene que ver con "interferencias" con las obras que desde la Empresa Municipal de Aguas (EMA) se están desarrollando e n la avenida de La Pecuaria y que llevaron a tener que dedicar tiempo a coordinar y reajustar actuaciones en ámbitos que afectaban a las dos inversiones. Ajustes que supusieron un modificado, con un importante ahorro económico, en la obra de la EMA.