Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Veinticinco jóvenes deportistas reciben las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón

La entrega de ayudas va destinada a estudiantes federados que destacan por su rendimiento académico y deportivo

Veinticinco jóvenes deportistas reciben las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón

Veinticinco jóvenes deportistas reciben las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón

Ver galería

Veinticinco jóvenes deportistas reciben las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón / Demi Taneva

Demi Taneva

Un total de 25 jóvenes deportistas de Gijón recibieron esta mañana las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón y del Patronato Deportivo Municipal. Las ayudas reconocen los resultados académicos y deportivos logrados durante esta pasada temporada.

El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, destacó que estas becas “no tienen solamente el objetivo de apoyar a aquellos deportistas que tengan buenos resultados deportivos, sino también los académicos”. En total, la cuantía global asciende a 6.000 euros, repartidos en 10 becas tipo A de 300 euros y 15 becas tipo B de 200 euros, según la suma de los méritos evaluados.

Los beneficiarios son jóvenes nacidos entre 2009 y 2013, con residencia efectiva en Gijón, deportistas federados y seleccionados tras un proceso de valoración realizado por una comisión formada por representantes de la Fundación y del Patronato.

Los deportistas becados

Las becas tipo A, dotadas con 300 euros, fueron concedidas a Claudia Mariño Martínez (gimnasia rítmica), Sara Bedia Jurado (patinaje de velocidad), Sergio Morales del Blanco (atletismo), Diego Ávila Gallo (piragüismo), Javier Rivero Felgueroso (piragüismo), Daniela Fernández Martínez (halterofilia), Hugo Delmiro Ordieres (ciclismo), Claudia Toledo Hueso (balonmano), Isis Acebedo García (pentatlón moderno) y Julia Suárez Díaz (natación).

Noticias relacionadas y más

Por su parte, las becas tipo B, con una cuantía individual de 200 euros, recayeron en Carmen Díaz Martínez (piragüismo), Iván Argüelles Barriales (karate), Alba Argüelles Barriales (karate), Sara Argüelles Barriales (karate), Nicolás García Aller (piragüismo), Clara Zornoza Quirós (natación), Yago Suárez Aller (natación), Pablo Menéndez Ordás (atletismo), Hugo Bastián Rodríguez (gimnasia artística masculina), Charlotte Sere González (natación), Noa Fernández Scharnovski (voleibol), Adriana Lebrón Díaz (voleibol), Naia Rodríguez Menéndez (voleibol), Sylvia Van Der Sanden Cuesta (natación) y Paula Escalera Iglesias (voleibol).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  3. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  4. Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
  5. Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
  6. Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
  7. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  8. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor

Gijón recibe a las subcampeonas de España de hockey hierba

Gijón recibe a las subcampeonas de España de hockey hierba

Veinticinco jóvenes deportistas reciben las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón

Veinticinco jóvenes deportistas reciben las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón

Confusión en Gijón con un hombre que subió a la azotea del Hospital de Cabueñes

Confusión en Gijón con un hombre que subió a la azotea del Hospital de Cabueñes

Cuatro semanas de obra y 71.000 euros: las claves del futuro ( y esperado) derribo del Soccer World

Cuatro semanas de obra y 71.000 euros: las claves del futuro ( y esperado) derribo del Soccer World

Oferta solo por unos días: consigue tu suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 2 euros al mes

Oferta solo por unos días: consigue tu suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 2 euros al mes

Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)

Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)

Ana Cueva: "La honestidad es la clave de nuestro éxito"

Ana Cueva: "La honestidad es la clave de nuestro éxito"

El remate de las obras de urbanización de La Pecuaria se amplía hasta marzo

Tracking Pixel Contents