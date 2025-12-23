Veinticinco jóvenes deportistas reciben las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón

Un total de 25 jóvenes deportistas de Gijón recibieron esta mañana las becas de la Fundación Caja Rural de Gijón y del Patronato Deportivo Municipal. Las ayudas reconocen los resultados académicos y deportivos logrados durante esta pasada temporada.

El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, destacó que estas becas “no tienen solamente el objetivo de apoyar a aquellos deportistas que tengan buenos resultados deportivos, sino también los académicos”. En total, la cuantía global asciende a 6.000 euros, repartidos en 10 becas tipo A de 300 euros y 15 becas tipo B de 200 euros, según la suma de los méritos evaluados.

Los beneficiarios son jóvenes nacidos entre 2009 y 2013, con residencia efectiva en Gijón, deportistas federados y seleccionados tras un proceso de valoración realizado por una comisión formada por representantes de la Fundación y del Patronato.

Los deportistas becados

Las becas tipo A, dotadas con 300 euros, fueron concedidas a Claudia Mariño Martínez (gimnasia rítmica), Sara Bedia Jurado (patinaje de velocidad), Sergio Morales del Blanco (atletismo), Diego Ávila Gallo (piragüismo), Javier Rivero Felgueroso (piragüismo), Daniela Fernández Martínez (halterofilia), Hugo Delmiro Ordieres (ciclismo), Claudia Toledo Hueso (balonmano), Isis Acebedo García (pentatlón moderno) y Julia Suárez Díaz (natación).

Por su parte, las becas tipo B, con una cuantía individual de 200 euros, recayeron en Carmen Díaz Martínez (piragüismo), Iván Argüelles Barriales (karate), Alba Argüelles Barriales (karate), Sara Argüelles Barriales (karate), Nicolás García Aller (piragüismo), Clara Zornoza Quirós (natación), Yago Suárez Aller (natación), Pablo Menéndez Ordás (atletismo), Hugo Bastián Rodríguez (gimnasia artística masculina), Charlotte Sere González (natación), Noa Fernández Scharnovski (voleibol), Adriana Lebrón Díaz (voleibol), Naia Rodríguez Menéndez (voleibol), Sylvia Van Der Sanden Cuesta (natación) y Paula Escalera Iglesias (voleibol).