Ángel Fernández y Beatriz Álvarez se imponen en la 38ª Carrera Popular de Nochebuena de Gijón

La 38ª Carrera Popular de Nochebuena volvió a convertir este 24 de diciembre las calles de Gijón en una fiesta del atletismo, con la participación de más de 3.000 corredores. En categoría masculina, la victoria fue para Ángel Fernández; en la femenina, para Beatriz Álvarez.

Ángel Fernández (Siero TRH) se impuso con un tiempo de 15 minutos y 2 segundos, seguido muy de cerca por Rubén Cabo (Piloña Deporte), segundo con 15:04, y Javier García (Recta Final Toscaf), tercero con 15:05, en una llegada muy ajustada.

Fernández reconoció tras cruzar la meta que el triunfo tuvo un significado especial. “Es muy importante porque ya es el tercer año que vengo y desde que empecé a correr hace cinco años es la carrera de la que más disfruto”, explicó. El ganador destacó el carácter rápido del recorrido y el ambiente navideño: “Es un cinco mil muy rápido y encantado de haber ganado hoy”. Preguntado por su continuidad, no dudó: “Sí, seguramente volveré todos los años”.

El vencedor también reconoció la dureza de la prueba. “En el momento de la carrera disfrutas poco, son ritmos muy exigentes y es normal llegar muerto”, admitió, aunque subrayó que el buen ambiente hace que la experiencia merezca la pena.

Categoría femenina

En la categoría femenina, el primer puesto fue para Beatriz Álvarez (Diputación Valenciana), que paró el crono en 15:45. Completaron el podio Irene Rivero (Ciudad de Lugones), segunda con 17:17, y Claudia González (Wolves Born To Run), tercera con 20:40.

Para Álvarez, la victoria tuvo un componente emocional añadido. “Llevo muchos años viniendo, pero en los últimos tres ha habido un parón”, explicó, en referencia a una lesión y a problemas físicos que le impidieron competir. “Retomar otra vez después de esos tres años y volver a disfrutar de las calles y de la gente es maravilloso”, afirmó.

La atleta destacó el carácter especial de esta carrera dentro del calendario. “Es venir a casa, Navidad, toda la gente de nuevo, volver a verla… me hace mucha ilusión”, señaló. Álvarez subrayó que para ella la Nochebuena gijonesa es mucho más que una competición. “Es unirte otra vez a la gente, ver a personas que hace muchísimo tiempo que no ves”, explicó.

Una tradición navideña consolidada

Tras la carrera absoluta, a partir de las 11.45 horas, se celebraron las pruebas de las categorías inferiores en el velódromo de Las Mestas, completando una mañana deportiva que volvió a reunir a atletas, familias y aficionados en una de las citas más tradicionales de la Navidad gijonesa.

La Carrera Popular de Nochebuena cerró así su 38ª edición, reafirmando su carácter festivo y su papel como punto de encuentro para corredores habituales y público en general en la mañana del 24 de diciembre.