Carmen Moriyón Entrialgo, alcaldesa de Gijón: "Blindaremos Gijón como ciudad de oportunidades para jóvenes"

Con tres grandes proyectos en marcha (Naval Azul, Tabacalera y la ampliación del Parque Científico) la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón Entrialgo (Gijón, 1966) cierra el año haciendo balance en LA NUEVA ESPAÑA desvelando que el resto del mandato se volcará en retener y atraer a la juventud. "Blindar a Gijón como una ciudad de oportunidades" es el objetivo.

Carmen Moriyón, durante la entrevista, en el Acuario de Gijón. / Marcos León

¿Cómo ve Gijón hoy?

Es evidente que Gijón está en otra pantalla distinta a la de 2023. Ahora hay una transformación en curso, con proyectos en marcha, y, sobre todo, un horizonte de ciudad, una hoja de ruta que está ilusionando a una gran parte de la ciudadanía. Se ha logrado poner en marcha simultáneamente los tres grandes proyectos. La ampliación del Parque Científico ya está en la etapa final para entregar la parcela a la Universidad Europea a principios de año; Tabacalera licitada y con una empresa adjudicada con idea de hacer el acta de replanteo en febrero y, en definitiva, empezar la obra en el primer trimestre. Y, después, donde nos encontramos, Naval Azul, que tras la compra permite al Ayuntamiento, con el 60% de los terrenos, impulsar el desarrollo de la zona. Es algo que ni en mis mejores sueños, pero pocas ciudades podrán decir que tienen tres proyectos, en la zona oeste, este y centro, de esa envergadura en marcha.

¿Satisfecha?

Objetivamente, justificaría de por sí el mandato, pero el gobierno no va a parar y todavía queda hasta 2027 y tenemos que ver culminados esos proyectos y poner otros en marcha. ¿Ahora qué viene? Blindar a Gijón como una ciudad de oportunidades. Que seamos los mejor posicionados para esa ciudad de oportunidades. No solo que venga la inversión a generar puestos de trabajo de calidad. Es algo más. ¿Qué nos dice la gente joven? Quieren quedarse en una ciudad donde merezca la pena vivir, donde puedan desarrollar el proyecto de vida y su proyecto profesional. Entonces, una ciudad de oportunidades es una ciudad con unos buenos servicios públicos, pero que también tenga una oferta de ocio, deporte y cultura accesible que enganche.

¿Cuál es el plan?

A corto plazo, retener el talento. Del Campus salen personas muy preparadas todos los años y la mayoría quieren quedarse en Gijón, pero deben darse las circunstancias, no es solo tener el puesto de trabajo aquí, sino de que la ciudad, en lo que son sus impuestos, transporte público, su oferta de ocio, cultura y deporte, haga que se sientan bien y que les apetezca quedarse. Presentaremos antes del verano un paquete de medidas dirigidas específicamente a los jóvenes para lograr que se queden y, en la medida de lo posible, que podamos retener ese talento y también que puedan venir aquellas que están trabajando fuera y quieren volver. Para eso tenemos que trabajar con las empresas, para que seamos muy atractivos, con un dinamismo tremendo, porque las inversiones no esperan. Una vez que ya tenemos a las empresas que nos eligen, ahora que nos elija también la gente joven para quedarse a vivir aquí.

¿Serán medidas transversales?

Totalmente. El Ayuntamiento, desde todos sus ámbitos, tiene que tener en la cabeza que las personas jóvenes, si quieren vivir aquí y desarrollar su proyecto de vida aquí, puedan hacerlo. Y ese es el futuro. Gijón ya no puede vivir de rentas, ni de nostalgias. Como yo le digo a los concejales, hay que arremangarse y construir el Gijón del futuro. ¿Para qué peleamos por Naval Azul? ¿Para inaugurar el paseo y poner una placa? No. Eso se abre para que dé vida y para que sirva como una ilusión, un cambio de mentalidad y dejar claro que Gijón puede. Lo que queremos es que la gente vea proyectado ahí el futuro.

Gijón ya pasea por Naval.

Van encajando las piezas. Ahora toca seguir trabajando en ese plan especial para completar la tramitación urbanística, que aquí se puedan poner empresas de base tecnológica y que el Oeste tenga lo mismo que el Este. Que ya lo sé, que vamos con 25 años de retraso, pero esto va a ser una realidad y no la puede parar nadie porque depende solo del Ayuntamiento.

Naval es un paseo provisional. Una palabra que asusta en Gijón.

Sí. Pero quiero dejar claro que cuando llegamos en 2023 la Pecuaria estaba en la misma situación que está ahora Naval. Y ahora ves que se está materializando ya toda la urbanización. En Naval será igual. Tenemos claro que el primer edificio de Naval lo tiene que hacer el Ayuntamiento. Un edificio multifuncional con unos espacios de trabajo del siglo XXI, porque las empresas ahora mismo, la mayoría, no invierten en construir edificios. Lo que requieren son espacios de trabajo modernos del siglo XXI, donde estén todos hiperconectados y desde aquí trabajar para el mundo. Abrir ahora el paseo es para que la ciudadanía sepa que ahí se invirtieron cuatro millones de su dinero y que luego valore si eso merece la pena o no merece la pena.

Una parte de los terrenos siguen en manos de Pymar.

Las reuniones con Pymar son absolutamente correctas. Siempre les hemos comunicado en tiempo y forma las decisiones importantes, y saben, porque mantienen relaciones con los técnicos del Ayuntamiento, que estamos elaborando el plan especial. Pymar decidirá. Lógicamente debe defender sus derechos, y sabe que una administración pública no puede comprar por más dinero de lo que refleje una tasación oficial. Se pueden adherir legítimamente al proyecto del Ayuntamiento con las cargas correspondientes. Estoy tranquila.

¿Supone un contratiempo destinar el dinero previsto para Pymar a la compra de la finca de La Isla?

No, ningún contratiempo. Con el presupuesto lo que siempre tratamos es manejarnos bien y tener un margen. Al terminar el año y no tener que comprar los terrenos de Pymar pudimos comprar La Isla, uno de nuestros compromisos. A veces nos ponemos un poco nerviosos. Tenía muy claro comprar la parcela en la Pecuaria a la Universidad, que destinaremos a un aparcamiento. Cumplimos también. Se ha incrementado el patrimonio de los gijoneses a través del Ayuntamiento. Y ahora, aquí en la zona oeste, también, la parcela de las antiguas naves de Flex.

Lo que no avanzan son los accesos al Puerto. Ahí están cada miércoles los vecinos de La Calzada.

Soy muy poco optimista. Ojalá lea en LA NUEVA ESPAÑA que se ha desbloqueado ese asunto, pero hoy lo que percibo es una desconexión absoluta entre la consejería del Principado y el Ministerio de Transportes. Durante este tiempo asistimos a una licitación absolutamente fraudulenta. La Consejería de Alejandro Calvo mostró muy buena disposición en ser proactivo y se lo agradecimos en el Consejo Social, pero no nos hagamos líos. Estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español, que gobierna la nación y que gobierna la comunidad y que son los responsables de los accesos a El Musel. No es normal lo que nos está pasando.

Prosiga.

A nosotros nos llegó, hace como dos meses, una carta de Carreteras diciendo: "Bueno, estamos empezando a valorar la viabilidad de los accesos a través de Aboño. ¿Tienen ustedes algo que alegar?". Entonces, ¿en qué estamos? Le escribí una carta al Ministro (Oscar Puente) porque echo en falta que desde Transportes se diga: "entendemos a Gijón, sabemos que tiene que sacar mil camiones al día del barrio y no vale cambiar los camiones de un barrio para otro; y estamos estudiando con agilidad y entusiasmo los accesos a través de Jove". Pero eso no lo escuchamos. Hay un silencio absoluto.

¿Está en un cajón el tema?

Está bloqueado, por lo que sea, que no lo sé. Es como lo de que los millones que se iban a destinar al vial de Jove soterrado están ahí. ¿Dónde? Pero si no hay presupuestos en el Estado, se van prorrogando. Entramos en una fase inquietante, porque, claro, estamos hablando de un mismo partido, el PSOE, que gobierna España y Asturias, y que no dice nada. Por eso le digo, soy muy poco optimista.

La llegada de la Universidad Europea avanza más lentos que las privadas en Oviedo y Avilés...

Lo que le pedimos al consejero de Ciencia, insistentemente, es que la Europea avance con la misma celeridad que las otras dos universidades. Mi obligación es que se genere empleo y riqueza para que Gijón progrese. Es una institución con acreditada solvencia. Cuando hablábamos de evitar ese éxodo de la juventud, esta es una institución que apuesta por el talento local. Se implican en el desarrollo del territorio cien por cien. Se puso un palo en la rueda, con el decreto del Gobierno de la nación, y agradecí mucho la comunicación fluida: "Alcaldesa, la apuesta es clara y no la vamos a cambiar". Esa apuesta por Gijón la quiero poner en valor, que las instituciones nos eligen, y por eso no podemos fallar, debemos dar la agilidad administrativa que necesitan. Como pasó con Indra.

¿Y Quirón?

Quirón sigue apostando por Gijón para ese equipamiento. En lo que queda de mes y en enero podemos avanzar. Somos muy optimistas.

Cabueñes sigue paralizado.

Me consta que se está trabajando de manera rigurosa para desbloquearlo. Esa es la diferencia con los accesos al Puerto. Son dos infraestructuras que se llevan un varapalo, pero en mis conversaciones con la Consejería de Salud, por lo menos, ves un plan, un orden y un trabajar. En los accesos a El Musel no hay respuestas, no hay nada.

Tabacalera avanza.

Sí, 21 millones y la obra ya adjudicada a una empresa que quiere hacerlo en menos tiempo.

¿Zanjado el conflicto del Piñole?

El edificio actual necesita una reforma de climatización y de accesibilidad y la vamos a hacer. Está en el presupuesto, no la vamos a dilatar más y eso no puede hacerse con la colección dentro. Ese es un acuerdo ya importantísimo que logramos. Nosotros, que estamos entusiasmados con el Palacio Revillagigedo, pensamos que era una oportunidad para relanzar la figura de Piñole.

Pero no fue así.

Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, pero Gijón es así. La reacción no fue buena. Se tenía miedo a que las obras que iba a albergar ese nuevo Piñole no estuviesen finalizadas y que luego la colección al no retornar al antiguo edificio acabase unos años en unos almacenes. Bueno, a mí eso no se me había pasado por la cabeza, francamente, porque estamos en esta vorágine de actividad y de querer hacer cosas y tal. Una vez fui consciente de que ese miedo era real y de que no teníamos manera de disipar esa falta de confianza, no hay más que hablar. Marcha atrás. Nos sentamos y llegamos a un acuerdo para que la colección y quienes tienen que velar por ella tengan las garantías y estén seguros.

¿Ideas para el antiguo Asilo Pola?

Tranquilidad, tranquilidad. La colección primero tiene que volver ahí.

¿Qué exposiciones tienen en mente para llevar al Revillagigedo?

Hay varias opciones, pero primero debemos informar por respeto a la Fundación Cajastur.

Los antiguos Juzgados de Prendes Pando siguen sin avances.

Bueno, a lo mejor avanza, pero como gobierno municipal lo desconocemos. La última conversación con el consejero de Hacienda fue hace mucho, y le manifestamos claramente que no era falta de voluntad, sino que no podíamos hacer una inversión de entre 15 o 20 millones en un edificio del Principado. Tenemos por delante otras inversiones prioritarias, de las que acabamos de hablar.

¿En qué punto está la nueva sede del parque de Bomberos?

El proyecto se está haciendo desde la casa y me consta que los técnicos del Ayuntamiento están teniendo reuniones periódicas con representantes de los bomberos para diseñar un parque del siglo XXI, como se hizo en la comisaría, para que luego sea un edificio operativo.

¿Y con el actual parque de Roces qué pasará?

Se valorará en su momento, pero lo que siempre dijimos es que si Emulsa necesitaba expansión, pues aquello era su lógica expansión.

¿Han acercado posturas con el Principado para solventar el problema de vivienda en Gijón?

Ahora se está trabajando a nivel técnico. El Ayuntamiento de Gijón, que es el mayor de Asturias, quiere desplegar todas las capacidades que tiene dentro de sus competencias para sumar en el problema de la vivienda. Por supuesto que colaboraremos con el Principado para ceder suelo, pero creemos también en la colaboración público-privada. Seguiremos apostando por el plan Llave porque no queremos quedarnos como unos espectadores, porque la necesidad de vivienda es de tal magnitud que no sobramos nadie.

Arrancará el año con el mayor presupuesto de la historia.

Se lo digo a María (Mitre) que lanzamos dos mensajes. Uno, que Gijón tiene solvencia para aspirar a lo que quiera; y dos, mandamos un mensaje de que Gijón ya está lanzado al futuro, pero a base de realidades. ¿Por qué? Porque ya refleja todas las obras que están en marcha. Estoy muy contenta.

Sufrió un escrache por el traslado del Albergue, durante sus obras de rehabilitación, al Hogar de San José. ¿Cedieron al odio?

Cualquier persona de bien que vivió aquello tuvo que tener una sensación horrible. Porque no es la protesta, es lo que se escuchó. Esos mensajes de odio, muy duros que yo, en mis años de alcaldesa, no escuché. Volví al Ayuntamiento caminando y me quedé en la oficina un tiempo hasta que tranquilicé la cabeza. Tomé la decisión de no esconderme detrás del concejal y ponerme al frente de buscar una solución de consenso. Y entiendo perfectamente que se diga que se está cediendo a esos mensajes de odio, pero lo que tuvo que hacer esta alcaldesa fue poner por delante la seguridad y la dignidad de las personas. Es muy triste y es muy doloroso, pero por delante tiene que ir esa seguridad y preservar la intimidad y la dignidad. Y no puedo hacerlo de otra manera.

Continúe.

Quiero agradecer a la Red de Inclusión Activa (Redia), que forman más de 20 entidades, el apoyo sin fisuras. En esa red está Cáritas, Siloé, Cocina Económica, el propio Albergue. Y el mensaje es muy claro. Durante el tiempo que duren las obras del albergue, que se van a licitar ya y se espera que estén iniciadas en verano, las entidades de la red, a través de los múltiples dispositivos que tienen a lo largo y ancho de Gijón, se van a hacer cargo de la situación. Pero las personas sin hogar no se van a quedar desatendidas. Y fin del mensaje.

La izquierda se puso de perfil. ¿Les echó de menos?

No. Desde que soy alcaldesa, sé que hay que venir llorado de casa y sé lo que hay y nada más.

¿Cómo ve a la oposición?

Si me lo permite me voy a referir exclusivamente al PSOE. Ya hablamos en su momento, cuando yo estaba en el hospital, que me había parecido increíble toda la operativa para desalojar a la alcaldesa anterior, Ana González. Asistí atónita a todo eso, porque, primero, en lo personal, nadie se merece eso. Luego vino la campaña, las elecciones y pensé que el PSOE sería el PSOE de otros momentos. Y qué va, está absolutamente desconectado de la realidad. Solo tengo una cosa en la cabeza. Cuando todos los grupos dijimos cómprense los terrenos de Naval ¡votaron en contra! ¿Pero cómo? Decían que el Puerto podía regalarnos los terrenos, mintieron a la ciudadanía. Ahí me dije, no hay nada que hacer. Todo es destruir, todo en negativo. Desde el momento en que se descolgaron del proyecto de Naval, no están en la realidad de Gijón, clarísimamente.

El Sporting tiene nuevo presidente ejecutivo.

Quiero felicitarle y como alcaldesa desearle lo mejor. Si ellos tienen éxito veremos por fin al Sporting en Primera. Y agradecimiento por estos años a David Guerra; el trato institucional fue muy correcto y siempre estuvo para lo que se le necesitó.

¿Qué tal las relaciones con sus socios del PP?

Muy correctas. Como no puedo estar desmintiendo ni rumores, ni dimes, ni diretes, yo creo que aprobar tres presupuestos sin follones es buena prueba, que tampoco armamos tantos follones (risas). Los socios de Gobierno de España dan ahí noticiones todos los días.

¿Pero habrá ruptura antes de las elecciones?

No puede ni debe por Gijón. Todos teníamos clara la oportunidad de demostrar que Gijón no se hunde porque no gobierne el PSOE. Y, además, que podemos hacerlo mejor. Y en eso estamos. La ciudadanía nos dio su confianza y no podemos fallar.

Volverá a presentarse en 2027. ¿Sola o en compañía de otros?

Tengo un partido que cumple 15 años el año que viene, un partido pequeño, pero muy cohesionado y estamos en línea permanente. Saben que pueden contar conmigo para continuar con este trabajo. Pero todo debe pasar por los órganos de decisión del partido.

Decía que Gijón no se hunde si no gobierna el PSOE y que pueden hacerlo mejor. ¿Se puede aplicar eso al Principado?

Por supuesto. En el brindis navideño de Foro lo dijo Adrián Pumares muy claramente. Estamos aquí para influir, para que las cosas cambien y para cambiar el signo político del próximo Gobierno y en eso nos vamos a pelear.

¿Eso se traduce en una coalición con el PP de Álvaro Queipo?

Eso se traduce en trabajar de la manera más adecuada para que eso pase, y todavía queda tiempo. Se verá. Y nuevamente, órganos de partido. Lo primero que había que sentar eran esas bases, unas relaciones normales y correctas. Y a partir de ahí se verá. Tenemos una experiencia de 15 años y tres mandatos gobernando en la ciudad más grande de Asturias. Es un capital político y una experiencia en gestión que no vamos a dilapidar. Queremos ser influyentes a la hora de que se pueda cambiar en Asturias, que haya una alternancia política, que es una de las bases de la democracia.